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Искусственное освещение способствует вымиранию насекомых: новое исследование

Искусственное освещение способствует вымиранию насекомых: новое исследование
10:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости науки:Экологи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обратили внимание, что больше всего от искусственного освещения страдают мотыльки, летающие вокруг ламп.

Ученые проанализировали более 150 исследований светового загрязнения и обнаружили, что искусственное освещение ночью может способствовать сокращению популяции насекомых.

Об этом передает Громадське со ссылкой на The Guardian.

Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе обратили внимание, что больше всего от искусственного освещения страдают бабочки, летающие вокруг ламп, которые они воспринимают за Луну. Треть таких бабочек погибает до утра.

По словам ученых, искусственное освещение мешает некоторым видам найти пару и территории для размножения. Также насекомые чаще становятся жертвами крыс, лягушек или пауков через лучшую видимость от искусственного освещения.

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Отмечается, что для насекомых смертельно опасный свет автомобильных фар — в течение лета только в Германии из-за этого погибло около 100 млрд насекомых.

Ученые предлагают выключать ненужные источники освещения ночью, а также настраивать фонари таким образом, чтобы избежать мерцания и оттенков света, мешающие биоритмам насекомых.

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Исследования, Наука, Новое исследование, Наскомые.
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