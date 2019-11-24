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На Филиппинах найден древний супервулкан диаметром 150 км

На Филиппинах найден древний супервулкан диаметром 150 км
11:39 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Этот супервулкан диаметром 13 км расположен под Неаполитанским заливом у берегов Италии.

Специалисты Департамента морских наук Университета Филиппин UP MSI в конце ноября объявили о крупном географическом открытии — огромной вулканической кальдере диаметром 150 км, найденной в Филиппинском море, сообщает Express.co.uk.

Новое открытие превзошло по величине кальдеру вулкана Йеллоустоун в штате Вайоминг, США, ее диаметр составляет 60 км, ранее она считалась крупнейшей на планете.

Кальдера — это остатки вулканического кратера, образовавшиеся после выброса магмы. Со временем поддержка, которую магма сообщала вулкану, исчезает, это заставляет стороны горы разрушаться внутрь.

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Геофизики решили назвать новую кальдеру "Аполаки", что означает "гигантский лорд", в филиппинских мифах это имя носит бог солнца и войны.

Одна из крупнейших в Европе кальдер — Кампи Флегрей, в переводе "горящие поля". 

Считается, что он образовался сотни тысяч лет назад и несколько раз извергался. Первоначальное извержение, которое произошло 200 тыс. лет назад, вызвало "вулканическую зиму" и уничтожило большинство европейских неандертальцев огромным количеством пепла, выброшенного в атмосферу.

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Исследования, Филиппины, Наука, Вулкан, Супервулкан.
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