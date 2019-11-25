Тепловизор помог выявить ревматоидный артрит

Новости науки:Применение этого метода возможно благодаря тому, что у людей с этим заболеванием повышается температура ладоней и пальцев.

Ученые обнаружили необычный симптом, который помогает определить предрасположенность к опасному заболеванию соединительной ткани.

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показывает, что тепловая визуализация может быть использована при диагностировании пациентов с ревматоидным артритом.

При ревматоидном артрите воспаляется соединительная ткань и происходит поражение мелких суставов. Две трети больных ревматоидным артритом вскоре сталкиваются с инвалидностью. Кроме того, при заболевании могут развиваться опасные для жизни осложнения, такие как почечная недостаточность и сопутствующие инфекции. Именно поэтому ревматоидный артрит необходимо диагностировать как можно раньше.

Ученые из Мальтийского и Стаффордширского университетов обследовали 82 человека, среди которых были как здоровые люди, так и пациенты с артритом. Сперва испытуемых исследовали при помощи ультразвуковой диагностики, а затем измерили температуру пальцев и ладоней тепловизором. На основе тепловизионного исследования ученые построили вероятностные температурные кривые для больных и здоровых участников эксперимента.

Выяснилось, что эти кривые пересекаются на отметке 30,3% и 31,5% для температуры ладоней и температуры пальцев соответственно. Это означает, что люди, чьи руки "горячее", чем у обозначенного процента людей, имеют риск развития ревматоидного артрита. По мнению ученых, этот симптом может быть вызван пока что неясными механизмами развития болезни в субклинической форме (когда клинические признаки артрита еще отсутствуют) либо воспалительными процессами.

"Тепловая визуализация является новой технологией в медицине и может стать важным клиническим инструментом, так как протекание заболевания может изменять количество и характер выделяемого тепла у человека с ревматоидным артритом", — говорит один из авторов исследования, сотрудник Мальтийского университета Альфред Гатт. Новый диагностический метод поможет предотвратить трудно диагностируемое заболевание, которым только в Великобритании болеют 400 тысяч взрослых людей.

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