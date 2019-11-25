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Нам всем конец? Парниковые газы достигли рекордной отметки

Нам всем конец? Парниковые газы достигли рекордной отметки
15:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости науки:Уровень парниковых газов, "нагревающих" Землю, побил новый рекорд.

Содержание углекислого и других парниковых газов в атмосфере Земли в 2018 году достигло рекордно высоких показателей.

Об этом говорится на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО).

"Уровни парниковых газов, повышающих уровень тепла в атмосфере, достигли нового рекорда", - говорится в сообщении.

Согласно докладу ВМО, содержание углекислого и других парниковых газов в атмосфере в 2018 году достигло новой рекордной отметки и на 47% превысило уровень, зарегистрированный во времена доиндустриальной эпохи в 1750 году.

Как известно, ученые мира подсчитали, что к 2030 году выбросы парниковых газов должны сократиться вдвое, чтобы увеличить шансы на ограничение глобального повышения климатических температур до 1,5 градуса по Цельсию, поскольку потепление сверх этой отметки приведет к тому, что население планеты будет страдать от сильных тепловых волн, засух, наводнений и бедности.

Однако полученные исследователями данные свидетельствуют о том, что мировые усилия в отношении чрезвычайной климатической ситуации на сегодняшний день не влияют на атмосферу.

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"Нет никаких признаков замедления, не говоря уже о спаде, несмотря на все обязательства по Парижскому соглашению об изменении климата. Нам необходимо повысить уровень амбиций ради будущего благополучия человечества", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

По словам Тааласа, в последний раз Земля сталкивалась с подобной концентрацией углекислого газа 3-5 млн лет назад, когда на планете было на 2-3 градуса Цельсия теплее, а уровень моря был на 10-20 см выше.

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Земля, Атмосфера, Углекислый газ, Парниковый эффект.
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