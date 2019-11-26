Дороже даже золота: самые дорогие вещества в мире

Новости науки:По сравнению с этими веществами, золото в цене не стоит даже близко. Стоит заметить, что цены указаны за 1 грамм.

Платина, 60 $

Платина считается одной из самых редких веществ. Основная ее часть находится глубоко в недрах пяти стран мира. Еще ранее платина была известна до середины 16 века, но уже тогда ее добывали в различных количествах.

Впервые с платиной смогли познакомиться конкистадоры. Также во многих книгах было опубликовано название и описание, что это за вещество.

Внешне она очень похожа на серебро. А в переводе слово «платина» означает «маленькое серебро». Такое название было дано веществу из-за того, что оно очень туго переплавлялось. Довольно долгое время вещество не находило для себя места, никто не мог понять, где же его можно использовать. В настоящее же время оно считается очень ценным и поэтому дорогим.

Плутоний, 4 000 $

Плутоний считается одним из самых тяжелых и хрупких радиоактивных металлов. Внешне он имеет серебристо-белый оттенок. В настоящее время он очень активно используется при производстве оружия, а также топлива для ядерных реакторов.

Однажды итальянский физик по имени Энрико вместе с другими сотрудниками университета обнаружил странный элемент. Именно тогда плутоний и был открыт. После он стал известен всему миру.

В наше время ему насчитывают более 80 лет. В природе его уже практически нет, а если и удается найти, то в очень малых количествах. Цена на крошечный кусочек вещества стоит довольно много.

Таффеит, 20 000 $

Таффеит существует в разных цветах. Но чаще всего это серый смешанный с фиолетовым оттенком или чисто сиреневый цвет. Также стоит отметить, что встречались и бесцветные варианты такого вещества.

Но, к сожалению, его находят очень редко. Даже реже, чем алмазы. Чтобы его найти, нужно совершить невозможное. Именно по этой причине о нем практически никто не знает.

Однажды в 1945 году камень был обнаружен совершенно случайно и сразу же был отправлен в лабораторию на исследование. Позже он был определен как самый драгоценный камень в мире.

Тритий, 30 000 $

Тритий — это один из известных изотопов водорода. В природе его можно встретить только в верхних слоях атмосферы. При этом образуется он только при соударении частиц космического излучения с ядрами атомов.

Но встретить его маловероятно. Чаще всего это вещество используется для подсветки надписей типа «Вход» и «Выход». Также его используют при работе с приборами военные и гражданские силы.

Так как вещество довольно редкое, цена на него довольно высокая. 1 грамм такого вещества стоит 30 тысяч долларов.

Бриллиант, 60 000 $

Бриллиант — самый известный камень в мире. Очень часто его добавляют при изготовлении обручальных колец, именно поэтому они такие порой дорогие и не каждому могут быть по карману.

Бриллиант можно встретить в литосфере или в метеоритах, которые иногда падают на нашу Землю. Такие случаи не часты, но они случаются. Но в настоящее время бриллиант можно найти довольно редко. Но даже не смотря на его редкость, люди ценят его как самый дорогой и очень красивый минерал.

Америций, 140 000 $

Америций — тот элемент, который был получен искусственно в 1944 году. Это произошло в одной из лабораторий Чикагского района. Долгое время его существование было для всех полностью засекречено, о нем знали лишь совсем немногие.

Сейчас это вещество используется для испытаний ядерного оружия. Впервые такие испытания были проведены в 1945 году и позднее.

Интересный факт: после чернобыльской аварии на АЭС среди обломков, которые были отправлены на анализы, обнаружили различные вещества, в том числе и америций.

Внешне америций серебристо-белого цвета. Он очень тягучий и ковкий. В настоящее время он также является одним из самых дорогих веществ в мире.

Пейнит, 300 000 $

Пейнит — это один из самых редкий веществ. Известно, что он был даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Интересный факт: до 2005 года в мире было найдено не более 25 таких камешков.

В настоящее время все найденные камни хранятся в музеях или в частных коллекциях. Несколько камней хранится сейчас в институте технологий в Калифорнии.

Стоит отметить, что совсем недавно были найдены несколько кусочков этого вещества, но они уже были не чистыми. У ученых остаются надежды на то, что вскоре найдутся большие месторождения этого вещества.

Лунный грунт, 500 000 $

Лунный грунт, по многим данным, был доставлен на Землю прямо с Луны. На нашу планету было перенесено около 382 кг этого вещества. Большая часть была из крупных камней.

Лунный грунт очень долго изучали многие ученые. Участвовали доктора из разных стран мира. Были проведены довольно большие и сложные работы по изучению. Еще по-другому лунный грунт назвали реголитом.

В состав реголита входят такие вещества, как ильменит, анортит и другие. Но все элементы, которые были найдены в ходе работы, находятся на нашей Земле. Ранее было известно, что на одном из аукционов было продано довольно большое количество лунного грунта. Цена довольно высокая, ведь привезен материал был прямо с Луны.

Калифорний 2522 млн $

На втором месте в нашем списке стоит вещество под названием Калифорний. Это производный материал, в год его может быть до 40 кг. Каждый год уходит по 8 грамм этого вещества.

Калифорний в свое время был открыт ученым по имени Глен. Он изучал расщепленные элементы, которые находились в ядерном реакторе. Так как реактор, который он изучал, находился в Калифорнии, вещество было названо именно так.

Его главное свойство — энергия. Такое вещество содержит огромный заряд энергии. Производство калифорния происходит только в специальных реакторах. Такие находятся только в России и США.

В настоящее время он очень ценный металл на нашей планете. Цена его довольно высока.

Антиматерия, 65 триллионов $

Антиматерия — это самое дорогое и просто невероятное вещество в мире. Оно имеет обратный заряд. Но стоит обратить внимание, что материя и антиматерия — это совершенно разные частицы, но при их взаимодействии происходит огромное количество энергии.

Интересный факт: 1 грамм вещества, может спокойно создать такой огромный взрыв, который может уничтожить практически весь город.

Ученые давно пришли к выводу, что антиматерия может использоваться для космического топлива. Создается это вещество естественным способом. Происходит это тогда, когда атмосферные лучи входят в нашу земную атмосферу. Поэтому цена за такое вещество очень большая, но оно полностью ее оправдывает.