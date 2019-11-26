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Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега

Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега
22:09 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ростовские экологи рассказали, что такой отлив является стандартным явлением, в котором нет ничего аномального.

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.

В минувшие выходные появились сообщения о сильном отливе в Азовском море. Отмечалось, что вода отступила примерно на сто метров. В ГУМЧС по Краснодарскому краю и администрации Приморско-Ахтарского района пояснили, что это произошло в связи с сильным ветром, который "выгнал" воду из привычных берегов.

"Все вернулось еще вчера до линии привычной. Ветра нет… Я думаю, это не последний раз в этом сезоне… Как только восток (восточный ветер – ред.) дует, сразу начинается сильный отлив", - сообщили в пресс-службе администрации района. Там уточнили, что отлив не повлек за собой никаких негативных последствий.

Они пояснили, что Азовское море является мелководным замкнутым водоемом, и сравнили его с чашкой: "Куда подуешь, туда вода и сбегает".

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Ранее сообщалось, что жители Приморско-Ахтарска во время отлива вышли прочёсывать дно с металлодетекторами и нашли на дне монету 1916 года номиналом в 2 копейки. По данным местных властей, до этого таким же образом на обмелевшем дне Азовского моря была найдена монета 1797 года - это время начала освоения казаками кубанских земель.

В минувший четверг было объявлено экстренное предупреждение в связи с усилением ветра в регионе, включая черноморское побережье. Вечером того же дня режим ЧС был введён в Новороссийске, где, по данным местных властей, в ночь на пятницу скорость ветра достигла 37 метров в секунду. В субботу режим ЧС в городе был снят.

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Азовское море, Исследования, Наука.
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