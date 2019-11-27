В Помпеях археологи нашли древнюю фреску

Новости науки:Нашлась фреска, автор которой изобразил Леду в момент соития с лебедем.

Туристы в Помпеях вскоре смогут увидеть дом с фреской, изображающей обнаженную Леду с богом Зевсом в облике лебедя. Это след популярной в античности и в эпоху Возрождения легенды о соблазнении Зевсом красавицы, жены спартанского царя Тиндарея.

Разные версии мифа отличаются в деталях, но сходятся в том, что Леда была очень красива, Зевс, увидев ее, конечно, не мог устоять. Зачем-то он принял облик лебедя — видимо, во времена Гомера так было принято соблазнять прекрасных дам. Здесь надо заметить, что самцы лебедей имеют подобие пениса, что для птиц в целом нетипично. Затем Зевс-лебедь и Леда совокупились, в результате чего на свет появилось их потомство. Источники расходятся в количестве детей (от двух до четырех), но согласны в том, что после близости с Громовержцем Леда стала нести яйца. Видимо, это новое свойство ее изрядно утомило, поскольку, по одной из версий, она закончила свою жизнь повесившись.

В позднейшие времена половой акт Леды и лебедя, предположительно являющегося Зевсом, стал источником вдохновения для множества живописцев, вплоть до Леонардо да Винчи. Впрочем, от него сохранились только эскизы, показывающие спартанскую красавицу в разных позах.

Теперь археологи обнаружили на улице Везувия в Помпеях дом какого-то богатого человека с настенными росписями.

Археологи предполагают, что хозяин украсил свое жилище такой фреской, чтобы подчеркнуть свой высокий культурный уровень.

Как сообщается, новый участок стал доступен для посетителей после завершения раскопок "трехкилометрового периметра" древнего города. Кроме "Дома с Ледой и лебедем" публика впервые сможет посетить комплекс центральных терм и вновь попасть в Дом золотых Купидонов, открытый после реконструкции.