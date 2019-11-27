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Найден уникальный христианский артефакт

Найден уникальный христианский артефакт
13:57 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Находка была сделана в крепости Гжибово, которая была одним из крупнейших оплотов Пястского государства. Она занимала площадь около пяти гектаров.

Польские археологи изучили таинственное "кольцо викингов", возраст которого составляет около 1000 лет, и установили, что на самом деле оно является уникальным христианским артефактом, пришедшим отнюдь не из Скандинавии.

Об открытии рассказывает Science in Poland. Кольцо было найдено еще в 2003 году Мирославом и Малгожатой Андралоич, а также археологом Мариушем Тушинским, возглавлявшим исследовательскую миссию в крепости Гжибово.

Оно было датировано концом IX - началом X века. До сих пор считалось, что это кольцо принадлежало викингам. Однако новое исследование доказало, что это один из самых старых и редких христианских артефактов, когда-либо обнаруженных на территории Польши.

Кольцо было обнаружено с помощью металлоискателя недалеко от того места, где ранее был найден клад из средневековых монет. Оно украшено переплетенными изображениями животных. Подобные мотивы встречались у викингов, что и ввело археологов в заблуждение.

"Изначально мы думали, что это кольцо прибыло из Скандинавии, - говорит Мирослав Андралоич. - Однако после тщательного анализа выяснилось, что наиболее похожие мотивы, украшающие подобные предметы, происходят из Западной Европы Каролингской эпохи. Возможно, это кольцо было изготовлено в Восточных Альпах, где христианство доминировало уже в VIII веке".

Археолог отметил, что кольцо было изготовлено из свинцовой латуни. Этот медно-цинковый сплав высоко ценился и использовался в производстве ювелирных изделий для людей высшего сословия. Его цвет напоминал цвет золота, что выгодно отличало его от обычной бронзы.

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Примечательно, что внутри кольцо оказалось не круглым. Однако, как установили исследователи, это не ошибка ремесленника, а свидетельство его мастерства. Ученые считают, что изделие было приспособлено к анатомии конкретного человеческого пальца.

То есть оно было изготовлено для определенного человека, который пожелал, чтобы украшение случайно не соскользнуло с его руки. Причем чтобы снять его или надеть, владелец должен был повернуть кольцо на 45 градусов по часовой стрелке или против нее.

Кольцо украшено накладывающимися друг на друга изображениями птиц, а его корону венчает медальон с изображением лежащего животного в центре. Похожий мотив был найден на броши Каролингской эпохи, хранящейся в Британском музее в Лондоне.

"Мы провели аналогию и пришли к выводу, что это образ Agnus Dei (Агнца Божьего) и павлинов, окружающих его, - говорит Андралоич. - Это соответствует нашим знаниям символики - павлин был символом Воскрешения Христа".

Кроме того, похожие элементы орнаментного плетения исследователи нашли на декоративных подсвечниках из Кремсмюнстерского аббатства в Австрии. Пока остается только гадать, как такой ценный артефакт попал на польскую территорию и когда именно это произошло.

"Крепость в Гжибово существовала с 920-х годов до середины XI века, что частично совпадает с периодом изготовления кольца, - говорит Андралоич. - Но мы не можем ответить на вопрос, как кольцо с такой ясно выраженной христианской иконографией оказалось в крепости Гжибово. Мы не знаем, был ли это подарок, добыча или знак принадлежности к христианской общине".

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Все по теме:

Исследования, Наука, Археологи, Находка, Раскопки, Артефакт, Христианский артефакт.
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