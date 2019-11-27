Найден уникальный христианский артефакт

Новости науки:Находка была сделана в крепости Гжибово, которая была одним из крупнейших оплотов Пястского государства. Она занимала площадь около пяти гектаров.

Польские археологи изучили таинственное "кольцо викингов", возраст которого составляет около 1000 лет, и установили, что на самом деле оно является уникальным христианским артефактом, пришедшим отнюдь не из Скандинавии.

Об открытии рассказывает Science in Poland. Кольцо было найдено еще в 2003 году Мирославом и Малгожатой Андралоич, а также археологом Мариушем Тушинским, возглавлявшим исследовательскую миссию в крепости Гжибово.

Оно было датировано концом IX - началом X века. До сих пор считалось, что это кольцо принадлежало викингам. Однако новое исследование доказало, что это один из самых старых и редких христианских артефактов, когда-либо обнаруженных на территории Польши.

Кольцо было обнаружено с помощью металлоискателя недалеко от того места, где ранее был найден клад из средневековых монет. Оно украшено переплетенными изображениями животных. Подобные мотивы встречались у викингов, что и ввело археологов в заблуждение.

"Изначально мы думали, что это кольцо прибыло из Скандинавии, - говорит Мирослав Андралоич. - Однако после тщательного анализа выяснилось, что наиболее похожие мотивы, украшающие подобные предметы, происходят из Западной Европы Каролингской эпохи. Возможно, это кольцо было изготовлено в Восточных Альпах, где христианство доминировало уже в VIII веке".

Археолог отметил, что кольцо было изготовлено из свинцовой латуни. Этот медно-цинковый сплав высоко ценился и использовался в производстве ювелирных изделий для людей высшего сословия. Его цвет напоминал цвет золота, что выгодно отличало его от обычной бронзы.

Примечательно, что внутри кольцо оказалось не круглым. Однако, как установили исследователи, это не ошибка ремесленника, а свидетельство его мастерства. Ученые считают, что изделие было приспособлено к анатомии конкретного человеческого пальца.

То есть оно было изготовлено для определенного человека, который пожелал, чтобы украшение случайно не соскользнуло с его руки. Причем чтобы снять его или надеть, владелец должен был повернуть кольцо на 45 градусов по часовой стрелке или против нее.

Кольцо украшено накладывающимися друг на друга изображениями птиц, а его корону венчает медальон с изображением лежащего животного в центре. Похожий мотив был найден на броши Каролингской эпохи, хранящейся в Британском музее в Лондоне.

"Мы провели аналогию и пришли к выводу, что это образ Agnus Dei (Агнца Божьего) и павлинов, окружающих его, - говорит Андралоич. - Это соответствует нашим знаниям символики - павлин был символом Воскрешения Христа".

Кроме того, похожие элементы орнаментного плетения исследователи нашли на декоративных подсвечниках из Кремсмюнстерского аббатства в Австрии. Пока остается только гадать, как такой ценный артефакт попал на польскую территорию и когда именно это произошло.

"Крепость в Гжибово существовала с 920-х годов до середины XI века, что частично совпадает с периодом изготовления кольца, - говорит Андралоич. - Но мы не можем ответить на вопрос, как кольцо с такой ясно выраженной христианской иконографией оказалось в крепости Гжибово. Мы не знаем, был ли это подарок, добыча или знак принадлежности к христианской общине".