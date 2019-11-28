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Найдена кельтская гробница с колесницей и подземным ходом

Найдена кельтская гробница с колесницей и подземным ходом
15:03 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Находка включает в себя колесницу и подземный ход, возраст которых может составлять около 2000 лет.

Удивительное древнее захоронение обнаружили во Франции сотрудники Национального института превентивных археологических исследований (INRAP).

Как сообщается на сайте INRAP, археологи провели раскопки на месте строительства будущего пенитенциарного центра. Этот участок оказался богатым на находки. Самые древние артефакты, найденные здесь, датируются V веком до нашей эры. Изучение культурных слоев показало, что поселение существовало в этом месте вплоть до позднего средневековья.

Исследователи обнаружили многочисленные следы жилых помещений и сельскохозяйственной обработки участков. Однако основное внимание было приковано к захоронениям. Археологи нашли три погребальных комплекса, в которых находились останки десятков человек.

Наиболее примечательным оказался комплекс правильной четырехугольной формы. В нем находилась гробница с колесницей, запряженной лошадью. Такой тип захоронений типичен для римского периода. Но он был широко распространен и в кельтском мире. Особо важных персон хоронили на боевой или парадной колеснице.

В данном случае, видимо, речь идет именно о кельтской гробнице. Останки человека и лошади, а также остатки колесницы сохранились очень плохо. Однако ученым удалось установить, что человек был похоронен с некоторыми ритуальными предметами. В частности, у него был браслет, изготовленный из стекла и лигнита, и железная застежка - фибула.

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Возраст захоронения еще предстоит датировать. Ученые считают, что ему может быть около 2000 лет и более. Рядом был обнаружен хорошо сохранившийся подземный ход. Чтобы очистить его от тысячелетнего осадка, археологи использовали современную технику - осадок удалили не с помощью экскаватора, а с помощью огромного "пылесоса на колесах".

Оказалось, что ход ведет в просторное подземелье. Ученые считают, что оно использовалось для бытовых целей. Возможно, в нем хранили какие-то вещи, продукты питания. В подземелье, к примеру, была обнаружена керамика, датированная III веком. Интересно, что оно имело четыре входа - археологи обнаружили остатки дверных проемов и засовов.

Кроме того, были найдены следы фундаментов зданий, несколько ям для обработки сырья, остатки мебели и очагов, кости животных. Среди находок периода позднего средневековья выделяются остатки кустарных мастерских, в одной из которых был найден ткацкий станок.

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Исследования, Археология, Наука, Археологи, Раскопки, Находки.
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