Скачать
Пятница, 29.11.2019
Россия изучает вариант погашения долга Украине газом
Россия изучает вариант погашения долга Украине газом
В Кабмине отчитались о продаже трех крупных гособъектов
В Кабмине отчитались о продаже трех крупных гособъектов
Хирн хочет организовать бой Усика и Чисоры в конце февраля
Хирн хочет организовать бой Усика и Чисоры в конце февраля
Как проходили съемки драмы "Віддана": смотрите бэкстейдж фильма (Видео)
Как проходили съемки драмы "Віддана": смотрите бэкстейдж фильма (Видео)

Ученые не нашли донорской плазмы, не загрязненной кофеином и лекарствами

Ученые не нашли донорской плазмы, не загрязненной кофеином и лекарствами
21:26 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Препараты плазмы крови, которые поступают для работы медикам и ученым, оказались загрязнены противотревожными средствами и кофеином.

Американские медики закупили препараты плазмы крови у 18 активно действующих на местном рынке поставщиков и проанализировали их состав. В них обнаружились многочисленные загрязнения фармпрепаратами — в основном седативными средствами и противотревожными анксиолитиками. А уж кофеин нашелся во всех до единого образцах.

Ученые задаются вопросом о том, какие побочные эффекты могут создавать переливания такой плазмы больным и как она влияет на результат биомедицинских исследований, в которых используются ее препараты. Статья Луинь Ченя (Luying Chen) и Ричарда Ван Бримена (Richard van Breemen) опубликована в Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.

Авторы использовали 18 образцов, полученных из банков крови: для их производства из препаратов с истекающим сроком хранения отфильтровывают плазму, смешивают и поставляют заказчикам. Вместе с плазмой поступают и многочисленные малые молекулы. В восьми случаях в составе плазмы ученые обнаружили алпразолам (анксиолитик, являющийся действующим веществом препрата Ксанакс), в 13-ти — декстрометорфан (средство от кашля), а во всех восемнадцати — толбутамид (для лечения диабета второго типа).

"С точки зрения загрязнения кофеин не так опасен для больных, хотя он многое говорит о нашем современном обществе, — прокомментировал работу Луинь Чень. — Однако другие соединения могут быть не столь безобидны и особенно неприятны для исследователей, которые всецело полагаются на чистоту исходных веществ".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кофеин, Исследование, Ученые, Медицина, Наука, Кровь, Донорство, Препараты плазмы крови, Плазма крови.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 30 ноября
02 Грозы и мокрый снег: чем "порадует" нас конец ноября
03 Итоги дня 28 ноября: Зеленский и Меркель, новые главы семи РГА, уход Зеркаль
04 В "Слуге народа" призывают голосовать за перевод команды следователей по делам Майдана в ГБР (Видео)
05 Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский высказался касательно дел Майдана
Зеленский высказался касательно дел Майдана
НАТО существенно увеличивает расходы на оборону
НАТО существенно увеличивает расходы на оборону
В Британии инцидент на мосту назвали терактом (Фото, Видео)
В Британии инцидент на мосту назвали терактом (Фото, Видео)
Рождественские истории: лучшая подборка книг, которые создадут праздничное настроение (Фото)
Рождественские истории: лучшая подборка книг, которые создадут праздничное настроение (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь