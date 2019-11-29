Ученые не нашли донорской плазмы, не загрязненной кофеином и лекарствами

Новости науки:Препараты плазмы крови, которые поступают для работы медикам и ученым, оказались загрязнены противотревожными средствами и кофеином.

Американские медики закупили препараты плазмы крови у 18 активно действующих на местном рынке поставщиков и проанализировали их состав. В них обнаружились многочисленные загрязнения фармпрепаратами — в основном седативными средствами и противотревожными анксиолитиками. А уж кофеин нашелся во всех до единого образцах.

Ученые задаются вопросом о том, какие побочные эффекты могут создавать переливания такой плазмы больным и как она влияет на результат биомедицинских исследований, в которых используются ее препараты. Статья Луинь Ченя (Luying Chen) и Ричарда Ван Бримена (Richard van Breemen) опубликована в Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.

Авторы использовали 18 образцов, полученных из банков крови: для их производства из препаратов с истекающим сроком хранения отфильтровывают плазму, смешивают и поставляют заказчикам. Вместе с плазмой поступают и многочисленные малые молекулы. В восьми случаях в составе плазмы ученые обнаружили алпразолам (анксиолитик, являющийся действующим веществом препрата Ксанакс), в 13-ти — декстрометорфан (средство от кашля), а во всех восемнадцати — толбутамид (для лечения диабета второго типа).

"С точки зрения загрязнения кофеин не так опасен для больных, хотя он многое говорит о нашем современном обществе, — прокомментировал работу Луинь Чень. — Однако другие соединения могут быть не столь безобидны и особенно неприятны для исследователей, которые всецело полагаются на чистоту исходных веществ".