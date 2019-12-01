В Бамбурге обнаружены скелеты 15-го века

Новости науки:Место раскопок, где были найдены новые останки, когда-то было кладбищем, вероятно, связанным с королевским двором короля Освальда.

Команда исследователей говорит, что скелеты принадлежат людям высокого социального положения при дворе короля. За последние два десятилетия ученые из Даремского университета Англии изучили останки 110 англосаксов, похороненных рядом со знаменитым замком Нортумберленд. В то время как большая часть Британии переживала Темные века, путешественники со всей Европы посещали Бамбург.

Детальный изотопный анализ останков показал, что менее 10% людей были местными жителями. Исследователи говорят, что останки принадлежали людям со всех Британских островов и особенно западной Шотландии. Есть останки людей из Скандинавии и Средиземноморья. Что всех этих людей объединяло, так это то, что все они, вероятно, имели высокий статус при дворе короля.

То, что исследователи называют "Золотым веком Нортумбрии", это период времени, когда Бамбург процветал как космополитический центр, населенный людьми со всей Европы, живущими и работающими под властью могущественных королей Нортумбрии.

До сих пор мало что известно из этого периода в истории Бамбурга. Ученые говорят, что это был "яркий и блестящий век с плавильным котлом культур", отраженный в святых книгах. И это открытие, по мнению исследователей, является напоминанием о том, что границы страны Великобритании всегда были "хрупкими". История Великобритании, по мнению ученых, была территорией "посещающих, оседающих, смешивающихся и создающих отношения и в результате более разнообразное общество".