Планетолог рассказал, почему невозможно изобразить масштабную модель Солнечной системы

Новости науки:Это не лень или научное недоразумение - точное, масштабное изображение Солнечной системы просто не выглядело бы таким интересным. И сейчас вы увидите почему.

Джеймс О'Донохью (планетолог из Японского космического агентства (JAXA), ранее работал в НАСА) недавно столкнулся с этой проблемой, об этом пишет Businessinsider. Он создал серию анимаций, в которых показал сложность точного изображения нашей солнечной системы.

Серия его роликов объясняет, как размеры и расстояние между объектами делают модели солнечной системы такими сложными.

На этой простой анимации О'Донохью показал планеты, вращающиеся вокруг нашего Солнца. Вы можете заметить примечание внизу видео: "Солнце не в масштабе". "Есть несколько вещей, которые можно изобразить в масштабе, говоря о космосе, - сказал О'Донохью. Суперпростая модель не корректно отображает расстояния планет от Солнца и друг от друга.

"Я спрятал орбиты и выдержал планеты в относительном масштабе", - объяснил О'Донохью в Twitter.

Ученый не показал фактический размер Солнца относительно планет, потому что Солнце настолько велико, что оно будет доминировать на экране.

Уникальные движения планет - это еще одна вещь, которую следует учитывать. Каждая планета по-разному наклоняется на своей оси и вращается со своей скоростью.

И даже если модель показывает солнце и каждую планету правильного размера, скорости вращения и наклона, остается одна проблема: расстояния.

Планеты могут даже не вписаться в экран, если они находятся на правильном расстоянии друг от друга. "Трудно изобразить реальные размеры Солнечной системы, потому что космос - это в основном ... пространство", - сказал О'Донохью.

Если вы точно изобразите это пространство в модели солнечной системы, вам не на что будет смотреть. Планеты даже не видны. Вот почему большинство моделей солнечной системы выполнены не в масштабе.

В конце этого видео O'Донохью делает все планеты и солнце в 1000 раз больше, чтобы они были видны. Солнце доминирует над моделью, поэтому он уменьшает его обратно и делает планеты в 3500 раз больше, чем их реальный размер. Но результат все еще не так хорош, как в его первой, упрощенной модели. "Нам всегда нужно идти на компромисс, потому что космос такой огромный", - сказал О'Донохью.