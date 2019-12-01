Скачать
Воскресенье, 01.12.2019
Убийство ребенка в центре Киева: полиция начала спецоперацию
Убийство ребенка в центре Киева: полиция начала спецоперацию
Ситуация в Марьинке: полсотни домов остаются без света из-за боевиков
Ситуация в Марьинке: полсотни домов остаются без света из-за боевиков
Интер установил рекорд клуба
Интер установил рекорд клуба
Неизвестно, кто у кого скопировал: Тейлор Хилл показала платье, как у Кати Осадчей (Фото)
Неизвестно, кто у кого скопировал: Тейлор Хилл показала платье, как у Кати Осадчей (Фото)

Планетолог рассказал, почему невозможно изобразить масштабную модель Солнечной системы

Планетолог рассказал, почему невозможно изобразить масштабную модель Солнечной системы
20:32 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Это не лень или научное недоразумение - точное, масштабное изображение Солнечной системы просто не выглядело бы таким интересным. И сейчас вы увидите почему.

Джеймс О'Донохью (планетолог из Японского космического агентства (JAXA), ранее работал в НАСА) недавно столкнулся с этой проблемой, об этом пишет Businessinsider. Он создал серию анимаций, в которых показал сложность точного изображения нашей солнечной системы.

Серия его роликов объясняет, как размеры и расстояние между объектами делают модели солнечной системы такими сложными.

На этой простой анимации О'Донохью показал планеты, вращающиеся вокруг нашего Солнца. Вы можете заметить примечание внизу видео: "Солнце не в масштабе". "Есть несколько вещей, которые можно изобразить в масштабе, говоря о космосе, - сказал О'Донохью. Суперпростая модель не корректно отображает расстояния планет от Солнца и друг от друга.

"Я спрятал орбиты и выдержал планеты в относительном масштабе", - объяснил О'Донохью в Twitter.

Ученый не показал фактический размер Солнца относительно планет, потому что Солнце настолько велико, что оно будет доминировать на экране.

Уникальные движения планет - это еще одна вещь, которую следует учитывать. Каждая планета по-разному наклоняется на своей оси и вращается со своей скоростью.

И даже если модель показывает солнце и каждую планету правильного размера, скорости вращения и наклона, остается одна проблема: расстояния.

Планеты могут даже не вписаться в экран, если они находятся на правильном расстоянии друг от друга. "Трудно изобразить реальные размеры Солнечной системы, потому что космос - это в основном ... пространство", - сказал О'Донохью.

Если вы точно изобразите это пространство в модели солнечной системы, вам не на что будет смотреть. Планеты даже не видны. Вот почему большинство моделей солнечной системы выполнены не в масштабе.

Магнитные бури в декабре 2019 года: как уберечься от влияния магнитных колебаний

В конце этого видео O'Донохью делает все планеты и солнце в 1000 раз больше, чтобы они были видны. Солнце доминирует над моделью, поэтому он уменьшает его обратно и делает планеты в 3500 раз больше, чем их реальный размер. Но результат все еще не так хорош, как в его первой, упрощенной модели. "Нам всегда нужно идти на компромисс, потому что космос такой огромный", - сказал О'Донохью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Солнце, Наука, Солнечная система, Наша планета, Планетолог, Джеймс О'Донохью, масштабное изображение Солнечной системы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Нас обманули": Кравчук дал совет Зеленскому перед "нормандским" саммитом
02 Миллион км за пять лет эксплуатации Tesla: во сколько обошлось его обслуживание (Фото)
03 Декабрь встречает морозно: прогноз погоды на первые дни зимы
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 2 декабря
05 Магнитные бури в декабре 2019 года: как уберечься от влияния магнитных колебаний
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стрельба в столице: злоумышленники стреляли в депутата
Стрельба в столице: злоумышленники стреляли в депутата
Резкое ухудшение погоды: синоптики предупредили украинцев
Резкое ухудшение погоды: синоптики предупредили украинцев
Новый состав Еврокомиссии уже обрел полномочия
Новый состав Еврокомиссии уже обрел полномочия
Планетолог рассказал, почему невозможно изобразить масштабную модель Солнечной системы
Планетолог рассказал, почему невозможно изобразить масштабную модель Солнечной системы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь