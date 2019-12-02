На дне одного из Шацких озер нашли печать шляхтича (Фото)

На дне одного из Шацких озер на Волыни нашли печать шляхтича. Находку передали в Любомльский краеведческий музей.
Об этом сообщает местное издание "Волынь".
Доктор исторических наук Андрея Гречило отметил, что это частная печать шляхтича, которая относится к первой половине XIX века.
По его словам, поскольку на ней нет герба, а лишь инициал, то определить ее принадлежность можно разве что случайно — если повезет обнаружить такие отпечатки на каком-то документе. Возможно, она принадлежала кому-то из местных землевладельцев.
Диаметр печати составляет около 22 мм — немного больше, чем современные 10 копеек.