На дне одного из Шацких озер нашли печать шляхтича (Фото)

Новости науки:На дне одного из Шацких озер нашли бронзовую печать датированную 19 веком.

На дне одного из Шацких озер на Волыни нашли печать шляхтича. Находку передали в Любомльский краеведческий музей.

Об этом сообщает местное издание "Волынь".

Доктор исторических наук Андрея Гречило отметил, что это частная печать шляхтича, которая относится к первой половине XIX века.

По его словам, поскольку на ней нет герба, а лишь инициал, то определить ее принадлежность можно разве что случайно — если повезет обнаружить такие отпечатки на каком-то документе. Возможно, она принадлежала кому-то из местных землевладельцев.

Диаметр печати составляет около 22 мм — немного больше, чем современные 10 копеек.