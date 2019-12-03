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Найдена 1000-летняя могила славянской валькирии

Найдена 1000-летняя могила славянской валькирии
14:19 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:В могиле была погребена женщина-воин из одного из славянских племен.

Польский археолог Лешек Гардела идентифицировал останки женщины, найденные много лет назад на кладбище викингов на датском острове Лангеланд. 

Об открытии рассказывает Science in Poland. Доктор Лешек Гардела сумел идентифицировать останки, в первую очередь, по типичному славянскому топору, обнаруженному в могиле. Удивительно, как исследователи раньше этого не замечали. 

Захоронение было найдено много лет назад. Ученые установили, что в нем была погребена женщина. Однако до сих пор исследователи отказывались поддержать гипотезу, что покойная была воином, хотя могила и расположена на кладбище викингов.

До последнего времени считалось, что женщины-воины у викингов существовали лишь в легендах. Их называли валькириями. Однако в последние годы археологи все чаще находят захоронения женщин, погребенных вместе с оружием.

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"При работе в архивах я наткнулся на материалы о могиле женщины, похороненной с оружием на средневековом кладбище на датском острове Лангеланд, - рассказал доктор Гардела. - До сих пор никто не обращал внимания на то, что найденный в этой могиле топор был изготовлен, вероятно, на территории современной Польши".

По его словам, форма захоронения ("камерная" могила с дополнительным гробом") и обнаруженное оружие позволяют предположить, что погибшая женщина могла быть родом с территории современной Польши, то есть она могла быть славянкой.

Известно, что найденному захоронению чуть более тысячи лет, о чем свидетельствует найденная в нем арабская монета X века. Ученый подчеркивает, что это была единственная могила на кладбище, в которой находилось оружие.

"Присутствие славянских воинов в Дании было более значительным, чем считалось ранее, - говорит доктор Гардела. - Поэтому наличие могилы предположительно славянской женщины на датском кладбище не удивительно".

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Исследования, Наука, Находка, Могила славянской валькирии, 1000-летняя могила славянской валькирии.
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