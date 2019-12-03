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Каково было на Земле, пока на ней царила вечная мерзлота

Каково было на Земле, пока на ней царила вечная мерзлота
22:37 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки:Самое жестокое похолодание в истории Земли сделало ее почти необитаемой, однако жизнь могла сохраниться и процветать в талой воде шельфового льда.

За миллиарды лет жизнь на Земле перенесла ряд серьезнейших катастроф, некоторые из которых поставили ее на грань полного исчезновения. Так, между 720 и 635 миллионами лет назад планета прошла через самое значительное за всю историю похолодание — эпоху криогения. Считается, что в тот период ледники покрыли ее целиком, достигая экваториальных областей океана, и превратили в "Землю-снежок".

Вода океанов быстро обеднела кислородом, но, вопреки ожиданию, жизнь вовсе не угасла в ней. Более того, именно ко времени криогения относятся древнейшие известные представители царства животных — губки. А недавно ученым из канадского Университета Макгилла удалось выяснить, где именно продолжали сохраняться, меняться и развиваться организмы в период "Земли-снежка": в талой, богатой кислородом воде шельфовых ледников. Об этом геологи сообщают в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Авторы исследовали железосодержащие осадочные породы, образованные деятельностью хемотрофных микроорганизмов эпохи криогения. Соотношение изотопов железа и содержание определенных примесей позволили выяснить содержание кислорода в воде, в которой эти породы сформировались. Как и ожидали ученые, образцы, некогда находившиеся под открытым морем, продемонстрировали исключительно бедную кислородом среду, тогда как на шельфе его было достаточно для жизни.

Замечено кольцо астероидов другой звездной системы (Фото)

"Свидетельства указывают, что хотя большая часть океанов в ходе глубокого похолодания была необитаемой из-за нехватки кислорода, в некоторых районах, где ледники суши сползали в океан, мог сохраняться критически важный запас обогащенной им воды, — объясняет Максвелл Лехте (Maxwell Lechte), один из авторов работы. — Мы называем это “ледниковым кислородным насосом”: пузыри воздуха, запертые во льду, по мере таяния выходили в воду".

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Земля, Наука, Биология, Геология, Кислород, Палеонтология, Глобальное похолодание, глобальное оледенение, земля-снежок, криогений.
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