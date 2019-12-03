Каково было на Земле, пока на ней царила вечная мерзлота

Новости науки:Самое жестокое похолодание в истории Земли сделало ее почти необитаемой, однако жизнь могла сохраниться и процветать в талой воде шельфового льда.

За миллиарды лет жизнь на Земле перенесла ряд серьезнейших катастроф, некоторые из которых поставили ее на грань полного исчезновения. Так, между 720 и 635 миллионами лет назад планета прошла через самое значительное за всю историю похолодание — эпоху криогения. Считается, что в тот период ледники покрыли ее целиком, достигая экваториальных областей океана, и превратили в "Землю-снежок".

Вода океанов быстро обеднела кислородом, но, вопреки ожиданию, жизнь вовсе не угасла в ней. Более того, именно ко времени криогения относятся древнейшие известные представители царства животных — губки. А недавно ученым из канадского Университета Макгилла удалось выяснить, где именно продолжали сохраняться, меняться и развиваться организмы в период "Земли-снежка": в талой, богатой кислородом воде шельфовых ледников. Об этом геологи сообщают в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Авторы исследовали железосодержащие осадочные породы, образованные деятельностью хемотрофных микроорганизмов эпохи криогения. Соотношение изотопов железа и содержание определенных примесей позволили выяснить содержание кислорода в воде, в которой эти породы сформировались. Как и ожидали ученые, образцы, некогда находившиеся под открытым морем, продемонстрировали исключительно бедную кислородом среду, тогда как на шельфе его было достаточно для жизни.

"Свидетельства указывают, что хотя большая часть океанов в ходе глубокого похолодания была необитаемой из-за нехватки кислорода, в некоторых районах, где ледники суши сползали в океан, мог сохраняться критически важный запас обогащенной им воды, — объясняет Максвелл Лехте (Maxwell Lechte), один из авторов работы. — Мы называем это “ледниковым кислородным насосом”: пузыри воздуха, запертые во льду, по мере таяния выходили в воду".