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Среда, 04.12.2019
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Впервые созданы искусственные нейроны для лечения тяжелых болезней

Впервые созданы искусственные нейроны для лечения тяжелых болезней
19:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости науки:Искусственные нейроны ведут себя в ответ на раздражители так же нелинейно, как настоящие, и обходятся почти без энергии.

Крошечные "мозговые чипы" ведут себя так же, как и настоящие нейроны. И когда-нибудь медицина сможет начать использовать их для лечения таких проблем как болезнь Альцгеймера.

Как пишет ВВС, команда из Университета Бата совместила математику, компьютерное вычисление и разработку чипов, чтобы изобрести способ повторения в искусственных схемах всего того, что способны делать нейроны. Естественные клетки проводят сигналы между мозгом и другими частями тела. Ученые заинтересованы в их репликации, потому что это потенциально может помочь в лечении тяжелых болезней, таких как болезнь Альцгеймера, в ходе которой нейроны деградируют или умирают.

Профессор Алан Ногарет с кафедры физики Университета Бата сказал, что новизна исследования заключалась в передаче электрических свойств мозговым клеткам через синтетические цепи, сделанных из кремния.

"К этому времени нейроны были как черные коробки. Но мы смогли отрыть их и заглянуть внутрь. Наша работа переломная, потому что она дает надежный метод воспроизведения электрических свойств настоящих нейронов", - пояснил ученый.

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Создание искусственных нейронов, способных реагировать на сигналы от нервной системы, уже длительное время остается большой целью в медицине. Вызов заключается в том, чтобы разработать цепи и выявить параметры, которые заставят их вести себя точно так же, как биологические клетки.

"Мы смогли получить параметры от биологических нейронов и передать их в наши синтетические цепи", - пояснил профессор Нагарет.

Ученые смогли повторить два типа нейронов в том числе клетки гиппокампа. Это область мозга, которая играет главную роль в запоминании. Кроме того, они повторили работу мозговых клеток, которые участвуют в контроле дыхания.

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Болезни, Исследования, Заболевания, Наука, Нейроны, Искусственные нейроны.
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