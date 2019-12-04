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Среда, 04.12.2019
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Компания Orion Span назвала сроки начала визитов для гостей отеля Aurora Station

Компания Orion Span назвала сроки начала визитов для гостей отеля Aurora Station
22:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости науки:Отдых на орбите для состоятельных людей, которым надоели обычные земные виды, скоро станет реальностью.

Проект стартует в 2024 году, если не помешают устаревшие законы.

В этом убеждают нас рекламные презентации ряда частных компаний, которые спешат открыть первый космический отель. Среди них и Orion Span.

Орбитальный отель

Компания обещает открыть отель на орбите в 2024 году. Он будет небольшим – станция рассчитана на пятерых гостей, которые проведут в невесомости 12 дней. Программа развлечений для туристов запланирована довольно плотная – кроме игры в настольный теннис в невесомости и любование восходами и закатами они будут помогать в проведении научных экспериментов, сообщает Trust.

Цена

Стоить такой тур будет – 9,5 миллионов долларов. По словам основателя компании Фрэнка Бангера, около 30 человек уже выразили желание отдохнуть на орбите и внесли депозит в размере 80 тысяч долларов.

Мы не видели подобного ажиотажа по поводу космоса со времен "Аполлона", – заявил он.

Однако, кроме технических сложностей с реализацией этих планов, компании вроде Orion Span сталкиваются с юридическими препонами.

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Законы космоса

Жизнь далеко от Земли регулируется в основном Договором о космосе 1967 года, который запрещает странам предъявлять права на космическое пространство и небесные тела, но позволяет использовать их с мирной целью – что открывает путь для бизнеса.

Но для того чтобы открыть космический отель, частные компании должны получить разрешение на свою деятельность от государства – обычно той, где они зарегистрированы. Уполномоченные органы должны проводить регулярную инспекцию деятельности каждой станции.

Кроме того, все страны, участвовавшие в создании и запуске такой станции, ответственны за ущерб, который она может нанести – например, если столкнется со спутником. Такая ответственность может отпугнуть госструктуры от поддержки подобных частных предприятий.

Багнер утверждает, что законы и правила, которые существуют сегодня, устарели и мешают потенциальным владельцам орбитальных баз отдыха.

Например, поскольку у станции есть двигатели, которые помогают ей оставаться на орбите, она подпадает под категорию товаров военного назначения, которые запрещено продавать другим государствам. Эти правила подходят для баллистических ракет, но они не должны иметь отношение к индустрии туризма и развлечений, убежден бизнесмен.

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Космос, Наука, Orion Span, Космический отель, Aurora Station.
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