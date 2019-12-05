Открыта первая планета-гигант возле белого карлика

Новости науки:Находясь чересчур близко к его горячей поверхности, планета теряет летучие соединения, заполняя окружающее пространство облаком газа.

Астрономы обнаружили первую ледяную планету-гигант на орбите вокруг белого карлика, которая похожая на Нептун.

Об этом сообщает портал Naked Science.

"Астрономы, работающие в Европейской южной обсерватории (ESO), обнаружили первый ледяной гигант на орбите вокруг белого карлика", - говорится в сообщении.

Они считают, что такой когда-нибудь может стать и наша Солнечная система.

Отмечается, что самые массивные звезды в конце своей долгой жизни превращаются в черные дыры или в нейтронные звезды, а не слишком крупные — такие как Солнце — становятся тусклыми белыми карликами.

В ходе Слоановского цифрового небесного обзора астрономы рассмотрели примерно 7000 таких объектов. Один из них оказался весьма необычен: в его спектре изобиловали нехарактерные для белых карликов линии.

Белый карлик WDJ0914+1914 находится в 1500 световых годах. Астрономы сняли его с помощью телескопа VLT. Вокруг него вращается газовое облако водорода, кислорода и серы.

В самом деле, состав облака похож на атмосферы гигантских ледяных планет, таких как наши Нептун или Уран. Находясь достаточно близко к белому карлику, такая планета под действием его УФ-излучения может терять летучие молекулы, "испаряясь". Тем более что белый карлик WDJ0914+1914 достаточно горяч так как его температура оценивается в 28 тысяч °С.

По расчетам астрономов, планета делает полный оборот вокруг него всего за 10 земных суток по орбите радиусом лишь 10 миллионов километров. Большая часть уносящегося с нее вещества теряется в космосе, однако не менее 3000 тонн каждую секунду падает на белый карлик, создавая необычные линии в его спектре.