Медики подтвердили факт того, что мозг уменьшается в размерах в изоляции

Новости науки:За время длительной и монотонной полярной экспедиции гиппокамп становится меньше в размерах.

Длительные полярные экспедиции — непростое испытание для организма и психики. Изоляция, ограниченность в общении, монотонный пейзаж, однообразие — все это не лучшим образом сказывается на жизни, и мозг полярников даже немного уменьшается в размерах. Об этом немецкие ученые сообщают в статье, опубликованной в New England Journal of Medicine.

"Поначалу я был поражен этой белой пустыней, — рассказывает один из авторов работы Александр Стан (Alexander Stahn). — Но она оставалась всегда такой же". Стан и его коллеги в составе команды из восьми ученых, техников и повара провели 14 месяцев на антарктической станции Ноймайер-III. На летнее время их посещали другие коллеги, однако в остальном группа оставалась изолированной, проведя так и долгую полярную зиму, когда температуры падали ниже минус 50 °С и покинуть станцию даже при необходимости было бы невозможно.

Опыты на животных показывают, что такие условия могут приводить к снижению функций гиппокампа — области мозга, вовлеченной в работу механизмов памяти и навигации. Новые наблюдения, проведенные Александром Станом и его коллегами, подтвердили, что люди реагируют на них аналогично. С помощью МРТ ученые исследовали головной мозг участников экспедиции до и после пребывания на полярной станции. В качестве контроля такие же замеры проводились для людей того же возраста и пола, живших обычной жизнью на Большой земле. В среднем за время изоляции полярников их гиппокамп стал на семь процентов меньше, чем у участников контрольной группы.

В похожих условиях оказываются космонавты во время длительных пилотируемых миссий, и чем ближе перспективы дальних перелетов, освоения Луны и Марса, тем актуальнее вопрос о том, как организм реагирует на условия монотонной изоляции.