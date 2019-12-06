На 3D принтере распечатали человеческую трахею, однако вживить ее пока не могут

Новости науки:Американские ученые впервые распечатали трахею на биопринтере.

Ученые впервые использовали биопринтер для создания тканей трахеи. Описание эксперимента Института регенеративной медицины Уэйка Фореста WFIRM опубликовано в издании "EurekAlert!".

Биологи напечатали различные ткани мышц и хрящевых областей в искусственных заменителях трахеи. Эти трахеальные конструкции можно в будущем использовать для вживления в людей, отмечают ученые, тогда как предыдущие эксперименты не позволяли создать идентичную настоящей биомодель.

Ткани, из которых создана трахея, состоят из биоразлагаемого полиэфирного материала и гидрогелей, содержащих мезенхимальные стволовые клетки человека, которые могут самообновляться и становиться различными типами клеток. В этом случае стволовые клетки дифференцируются в два разных типа — хондроциты и клетки гладких мышц — в разных областях биопечатаемых трахейных конструкций.

Ученые отмечают, что пока современная медицина не может внедрять напечатанные органы в человеческое тело. При этом в будущем технологии биопечати можно станет использовать для развития регенеративной медицины, в частности для замены поврежденных областей тела.