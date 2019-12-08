Скачать
Воскресенье, 08.12.2019
Вече на Майдане и акция под ОПУ: полиция сосчитала количество участников
Вече на Майдане и акция под ОПУ: полиция сосчитала количество участников
Зеленский перед "нормандским саммитом" встретится с Макроном и Меркель
Зеленский перед "нормандским саммитом" встретится с Макроном и Меркель
Скрипник: Моя команда выжала из себя все
Скрипник: Моя команда выжала из себя все
21-летний хип-хоп исполнитель Juice Wrld скончался от сердечного приступа (Видео)
21-летний хип-хоп исполнитель Juice Wrld скончался от сердечного приступа (Видео)

Высокая доза витамина С ослабляет раковые клетки

Высокая доза витамина С ослабляет раковые клетки
21:58 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: Twitter

Новости науки:Удалось выяснить, что высокая доза витамина С может улучшить показатели состояния пациентов.

Стандартные методы лечения рака уступают место инновационным. Новое клиническое исследование проверяет действие высокодозного витамина С в сочетании со стандартным лечением на здоровье пациентов с онкологическими заболеваниями.

В 1970-х и 1980-х годах лауреат Нобелевской премии Лайнус Полинг вместе с хирургом Эван Камероном впервые выдвинул гипотезу о клинических преимуществах витамина С для лечения людей с онкологическими заболеваниями.

Дальнейшие эксперименты на животных и культурах раковых клеток показали, что высокая концентрация аскорбиновой кислоты может предотвращать и лечить рак.

В более поздних исследованиях изучалось комбинированное действие высоких доз витамина С и традиционной терапии рака. Некоторые из них показали, что пациентам, которые получали комбинированное лечение, удалось замедлить прогрессирование заболевания, а также, снизить уровень побочных эффектов химиотерапии.

Высокие дозы витамина С помогают бороться с раком

Для того, чтобы добиться высокой концентрации витамина С, его вводили внутривенно. Витамин С имеет короткий период полураспада в организме человека, всего 2 часа, поэтому, чтобы усилить эффект, его необходимо вводить в больших дозах.

Новое клиническое исследование, которое возглавили ученые из Университета Айовы, изучает эффект введения от 800 до 1000 раз ежедневной рекомендуемой дозы витамина С пациентам с раком мозга и легких.

Проверка на безопасность

В рамках проверки на безопасность данного метода, 11 пациентам с раком мозга, которые проходили курс стандартной химиотерапии и лучевой терапии, вводили три еженедельных внутривенных инфузии витамина С в течение 2 месяцев, а затем две еженедельных инфузии в течение 7 месяцев.

Каждая инфузия повышала уровень содержания в крови витамина С до 20 000 мкмоль (мкМ), в то время как средний уровень витамина С у взрослых составляет около 70 мкМ.

В целом, лечение протекало хорошо. Команда отметила лишь несколько незначительных побочных эффектов, таких как сухость во рту или редкие и короткие скачки давления.

Этот этап стал первым в серии клинических испытаний, целью которых является понять, может ли высокая доза витамина С продлить жизнь и улучшить ее качество пациентам, проходящим курс химиотерапии и лучевой терапии.

Первая фаза исследования демонстрирует, что пациенты с глиобластомой смогли прожить на 4-6 месяцев дольше, чем пациенты, которые проходили традиционное лечение.

Во второй фазе испытаний ученые приступят к изучению влияния витамина С на пациентов с 4 стадией рака легких.

Как витамин С ослабляет раковые клетки

Эффективность витамина С при лечении рака легких и головного мозга связана с метаболизмом раковых клеток.

Вследствие метаболизма, происходящего внутри митохондрий раковых клеток, эти клетки вызывают аномально высокие уровни окислительно-восстановительных активных молекул железа. Эти молекулы при взаимодействии с витамином С образуют перекись водорода и свободные радикалы, полученные из перекиси водорода.

Ученые считают, что эти свободные радикалы приводят к смерти раковых клеток, повреждая ДНК клеток. Также считается, что свободные радикалы ослабляют раковые клетки и делают их более уязвимыми для лучевой терапии и химиотерапии.

Автор исследования Дуглас Шпиц так прокомментировал важность полученных результатов:

Прорыв в онкологии: ученые объяснили процесс в клеточных ядрах при развитии рака

"Это важный пример того, как знание клинических свойств потенциальных механизмов и фундаментальной науки об окислительно-восстановительных соединениях в раковых и нормальных клетках может быть использовано в терапии рака".

Если этот подход продолжит демонстрировать такие же эффективные результаты, это может значительно снизить стоимость лечения раковых заболеваний, так как 9 месяцев внутривенного введения витамина С стоят дешевле одной дозы химиотерапии.

"Большинство раковых пациентов, с которыми мы работаем, в восторге от участия в клинических испытаниях, которые могут принести пользу многим людям в будущем. Результаты выглядят многообещающими, однако, прежде чем утверждать что-то с полной уверенностью, необходимо закончить исследование."

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Рак, Болезнь, Витамин С, Методы лечения рака.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2020: самые стильные идеи праздничного дизайна (Фото)
02 "Это точно декабрь?": синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
03 Какой завтра праздник: обычаи и традиции 9 декабря
04 Это просто табу для мужчин: никогда не говорите эти фразы своему парню (Фото)
05 Пожар в Одессе: 8 декабря в Украине объявлено днем траура
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: Лавров обсудит Украину с Помпео
СМИ: Лавров обсудит Украину с Помпео
&quot;Это точно декабрь?&quot;: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Гончарук: Руководство ГСЧС в Одесской области будет уволено
Гончарук: Руководство ГСЧС в Одесской области будет уволено
Объективно о причине конфликта принца Гарри и Уильяма (Фото)
Объективно о причине конфликта принца Гарри и Уильяма (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь