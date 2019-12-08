Высокая доза витамина С ослабляет раковые клетки

Новости науки:Удалось выяснить, что высокая доза витамина С может улучшить показатели состояния пациентов.

Стандартные методы лечения рака уступают место инновационным. Новое клиническое исследование проверяет действие высокодозного витамина С в сочетании со стандартным лечением на здоровье пациентов с онкологическими заболеваниями.

В 1970-х и 1980-х годах лауреат Нобелевской премии Лайнус Полинг вместе с хирургом Эван Камероном впервые выдвинул гипотезу о клинических преимуществах витамина С для лечения людей с онкологическими заболеваниями.

Дальнейшие эксперименты на животных и культурах раковых клеток показали, что высокая концентрация аскорбиновой кислоты может предотвращать и лечить рак.

В более поздних исследованиях изучалось комбинированное действие высоких доз витамина С и традиционной терапии рака. Некоторые из них показали, что пациентам, которые получали комбинированное лечение, удалось замедлить прогрессирование заболевания, а также, снизить уровень побочных эффектов химиотерапии.

Высокие дозы витамина С помогают бороться с раком

Для того, чтобы добиться высокой концентрации витамина С, его вводили внутривенно. Витамин С имеет короткий период полураспада в организме человека, всего 2 часа, поэтому, чтобы усилить эффект, его необходимо вводить в больших дозах.

Новое клиническое исследование, которое возглавили ученые из Университета Айовы, изучает эффект введения от 800 до 1000 раз ежедневной рекомендуемой дозы витамина С пациентам с раком мозга и легких.

Проверка на безопасность

В рамках проверки на безопасность данного метода, 11 пациентам с раком мозга, которые проходили курс стандартной химиотерапии и лучевой терапии, вводили три еженедельных внутривенных инфузии витамина С в течение 2 месяцев, а затем две еженедельных инфузии в течение 7 месяцев.

Каждая инфузия повышала уровень содержания в крови витамина С до 20 000 мкмоль (мкМ), в то время как средний уровень витамина С у взрослых составляет около 70 мкМ.

В целом, лечение протекало хорошо. Команда отметила лишь несколько незначительных побочных эффектов, таких как сухость во рту или редкие и короткие скачки давления.

Этот этап стал первым в серии клинических испытаний, целью которых является понять, может ли высокая доза витамина С продлить жизнь и улучшить ее качество пациентам, проходящим курс химиотерапии и лучевой терапии.

Первая фаза исследования демонстрирует, что пациенты с глиобластомой смогли прожить на 4-6 месяцев дольше, чем пациенты, которые проходили традиционное лечение.

Во второй фазе испытаний ученые приступят к изучению влияния витамина С на пациентов с 4 стадией рака легких.

Как витамин С ослабляет раковые клетки

Эффективность витамина С при лечении рака легких и головного мозга связана с метаболизмом раковых клеток.

Вследствие метаболизма, происходящего внутри митохондрий раковых клеток, эти клетки вызывают аномально высокие уровни окислительно-восстановительных активных молекул железа. Эти молекулы при взаимодействии с витамином С образуют перекись водорода и свободные радикалы, полученные из перекиси водорода.

Ученые считают, что эти свободные радикалы приводят к смерти раковых клеток, повреждая ДНК клеток. Также считается, что свободные радикалы ослабляют раковые клетки и делают их более уязвимыми для лучевой терапии и химиотерапии.

Автор исследования Дуглас Шпиц так прокомментировал важность полученных результатов:

"Это важный пример того, как знание клинических свойств потенциальных механизмов и фундаментальной науки об окислительно-восстановительных соединениях в раковых и нормальных клетках может быть использовано в терапии рака".

Если этот подход продолжит демонстрировать такие же эффективные результаты, это может значительно снизить стоимость лечения раковых заболеваний, так как 9 месяцев внутривенного введения витамина С стоят дешевле одной дозы химиотерапии.

"Большинство раковых пациентов, с которыми мы работаем, в восторге от участия в клинических испытаниях, которые могут принести пользу многим людям в будущем. Результаты выглядят многообещающими, однако, прежде чем утверждать что-то с полной уверенностью, необходимо закончить исследование."