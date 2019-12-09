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Дольше слонов: гигантские черепахи помнят освоенные трюки годами

Дольше слонов: гигантские черепахи помнят освоенные трюки годами
17:04 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Оказалось, что черепахи хорошо обучаемы, а благодаря своему долгожительству будут помнить учения десятки лет.

Долгое время гигантские черепахи считались одиночными существами с минимальным интеллектом, однако, отмечают биологи, постепенно наука меняет к ним свое отношение. Ученые начали изучать границы обучаемости на группе галапагосских черепах (Chelonoidis cf. nigra) из восьми штук и девяти алдабрских черепах (Aldabrachelys gigantea) из двух зоопарков.

К моменту начала эксперимента уже было известно, что черепахи Aldabrachelys могут выполнять различные команды с положительным подкреплением: когда животное получает поощрение за правильным ответ.

В ходе обучения черепах научили кусать красный шарик на конце палки, за что давали еду. После этого на палку привязывали два шарика — красный и другого цвета. В случае, если черепаха кусала красный шарик, ей давали еду, а в случае неправильного выбора ничего не происходило.

Испытание проводилось в течение 95 дней, после чего ученые взяли паузу на 9 лет. Оказалось, что спустя 9 лет черепахи оказались обучаемы намного быстрее, чем при первом эксперименте: это позволяет сделать вывод, что животные запомнили часть информации, которая давалась им людьми.

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Сейчас ученым необходимо провести дополнительные исследования, а также увеличить выборку среди этих черепах. Кроме того, часть животных, которые участвовали в первом эксперименте, просто отказалась участвовать во втором, не проявив к шарику никакого интереса.

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Все по теме:

Исследование, Ученые, Черепахи, Наука, Биология, Гигантские черепахи.
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