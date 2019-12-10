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Рептилии тоже могут видеть иллюзии: новое исследование

Рептилии тоже могут видеть иллюзии: новое исследование
12:58 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Зрительные иллюзии известны тысячи лет, а в последние годы показано, что ими могут обманываться и некоторые другие животные — обезьяны, собаки, голуби.

Ящериц оказалось возможно обмануть классической иллюзией, что указывает на действие довольно сложных механизмов обработки зрительных сигналов.

Авторы новой работы, опубликованной в Journal of Comparative Psychology, продемонстрировали, что некоторые иллюзии работают и на рептилиях. Стоит вспомнить, что любая иллюзия — "обман зрения" — использует разные аспекты восприятия и обработки образов. Тем удивительнее, что они действуют и у рептилий, вовсе не отличающихся развитым и сложным зрением.

Мария Сантака (Maria Santacà) и ее коллеги из Падуанского университета использовали известную иллюзию Дельбёфа. Для экспериментов на обезьянах ее модифицируют, предъявляя одинакового размера тарелки, заполненные лакомством и окруженные кругами разных размеров: остается лишь следить, к какой из порций быстрее обратится животное.

Аналогичный опыт проделали для рептилий: 12 бородатых агам Pogona vitticeps и восьми сухопутных угольных черепах Chelonoidis carbonaria. В качестве лакомства им предлагали любимые блюда: желеобразную пасту из манго для черепах, пасту из капусты и огурцов — для ящериц.

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Для начала окружности из таких желе — диаметром 4,9 или 1,8 сантиметра — помещали на тарелки одинаковых размеров. Иллюзии не возникало, и, как можно было ожидать, ящерицы прежде всего спешили к большей из тарелок с наградой. К сожалению, черепахи не продемонстрировали последовательности в этом поведении. Проведя такие контрольные эксперименты, ученые предложили животным две порции лакомства одинакового 1,5-сантиметрового диаметра, но уже на тарелках разного размера, имитируя изображение иллюзии Дельбёфа.

И снова черепахи не продемонстрировали последовательных результатов. Однако ящерицы всегда устремлялись к той порции, которая, благодаря иллюзии, казалась больше. "Это показывает, что, как и многие млекопитающие, птицы и рыбы, некоторые рептилии способны к сложной интерпретации и обработке зрительных сигналов", — заключают авторы.

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Исследования, Наука, Рептилии, Иллюзии, Ящерицы.
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