Египетский амулет железного века найден в Омане

Новости науки:Во время раскопок в Омане обнаружили амулет Глаз Гора, изготовленный в Египте.

Миссия Министерства наследия и культуры Омана при проведении раскопок на археологическом объекте в Вилайате Дибба, в мухафазе Мусандам, обнаружила древнеегипетские артефакты, созданные между 1300 и 100 годами до нашей эры.

Об открытии сообщает The Times of Oman. Его совершила совместная миссия, в состав которой также входили археологи из Университета Рима. Раскопки на этом участке ведутся с 2012 года.

В результате исследователям удалось раскопать гробницу овальной формы, которая была частью крупного погребального комплекса. По мнению ученых, она была сооружена в период от 100 года до нашей эры до 300 года нашей эры.

Сообщается, что в гробнице были обнаружены останки 12 человек, а также множество погребальных предметов, в том числе керамические, каменные и бронзовые сосуды, мечи и железные стрелы, а также серебряные и золотые украшения, импортированные из других стран.

Многие артефакты оказались гораздо древнее гробницы. Среди них выделяется могущественный древнеегипетский амулет, найденный на территории Султаната Оман впервые.

Он известен как "глаз Гора", или Уаджет. В египетской мифологии он символизировал не только царскую власть, но и защиту от напастей, хорошее здоровье. Его носили фараоны. "Глаз Гора" нередко находили в древнеегипетских гробницах. Этот амулет был главным атрибутом браслетов мумий, подготовленных для защиты фараона после смерти.

"Глаз Гора" также олицетворял собой различные аспекты божественного миропорядка. Кстати, найденный амулет стал уже вторым важным артефактом, который был обнаружен на этом археологическом участке.

Ранее исследователи нашли каменный амулет с клинописным именем Гулы - богини исцеления в Месопотамской цивилизации. Подобные символы использовались также и для защиты умерших в загробном мире.