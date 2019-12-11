В атмосфере Земли появился кислород

Новости науки:Специалисты считают, что каждое событие было неизбежным результатом процессов обратной связи в циклах кислорода, углерода и фосфора.

Кислород в атмосфере Земли, который проложил путь для разумной жизни, развился "спонтанно" , а не в результате крупных биологических или тектонических сдвигов

Три скачка уровня кислорода в атмосфере Земли произошли спонтанно, а не в результате биологических или тектонических революций, утверждает исследование.

Примерно 2,4 миллиарда лет назад атмосфера Земли не содержала кислорода, и в этот момент произошло первое из трех так называемых "главных событий оксигенации".

За великим событием оксигенации последовали еще два резких повышения содержания кислорода, одно около 800 миллионов лет назад, а другое 450 миллионов лет назад.

Ученые полагали, что каждое из этих событий должно было иметь определенный источник — например тектоническая активность, вызывающая встряски земной коры и вулканы.

Все, что требовалось, утверждают они, было первоначальным началом тектоники плит и эволюцией ранних фотосинтетических, кислородпродуцирующих микробов.

Таким образом, это был бы просто вопрос времени, прежде чем атмосферный кислород достиг бы уровней, необходимых для поддержания сложной жизни.

Наша работа показывает, что взаимосвязь между глобальными циклами фосфора, углерода и кислорода является фундаментальной для понимания истории оксигенации Земли.

Это может помочь нам лучше понять, как планета, отличная от нашей, может стать пригодной для жизни, говорят ученые.