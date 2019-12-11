Скачать
Среда, 11.12.2019
Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
Пасмурно, сыро и тепло: в среду украинцам обещают осеннюю погоду
Пасмурно, сыро и тепло: в среду украинцам обещают осеннюю погоду
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
11 декабря - приметы и обряды в Сойкин день
11 декабря - приметы и обряды в Сойкин день

В атмосфере Земли появился кислород

В атмосфере Земли появился кислород
09:42 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Специалисты считают, что каждое событие было неизбежным результатом процессов обратной связи в циклах кислорода, углерода и фосфора.

Кислород в атмосфере Земли, который проложил путь для разумной жизни, развился "спонтанно" , а не в результате крупных биологических или тектонических сдвигов

Три скачка уровня кислорода в атмосфере Земли произошли спонтанно, а не в результате биологических или тектонических революций, утверждает исследование.

Примерно 2,4 миллиарда лет назад атмосфера Земли не содержала кислорода, и в этот момент произошло первое из трех так называемых "главных событий оксигенации".

За великим событием оксигенации последовали еще два резких повышения содержания кислорода, одно около 800 миллионов лет назад, а другое 450 миллионов лет назад.

Открытие космического зонда изменило представления ученых о Солнце
Открытие космического зонда изменило представления ученых о СолнцеЧитать полностью

Ученые полагали, что каждое из этих событий должно было иметь определенный источник — например тектоническая активность, вызывающая встряски земной коры и вулканы.

Все, что требовалось, утверждают они, было первоначальным началом тектоники плит и эволюцией ранних фотосинтетических, кислородпродуцирующих микробов.

Таким образом, это был бы просто вопрос времени, прежде чем атмосферный кислород достиг бы уровней, необходимых для поддержания сложной жизни.

Наша работа показывает, что взаимосвязь между глобальными циклами фосфора, углерода и кислорода является фундаментальной для понимания истории оксигенации Земли.

Это может помочь нам лучше понять, как планета, отличная от нашей, может стать пригодной для жизни, говорят ученые.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Земля, Космос, Наука, Кислород, Атмосфера Земли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тоже может навредить: кому нельзя есть хурму
02 Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию
03 Ткаченко отреагировал на законопроект об отмене "языкового" закона
04 Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
05 Медики назвали болезни, от которых защищает кофе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Тишина&quot; на Донбассе: боевики 11 раз открывали огонь
"Тишина" на Донбассе: боевики 11 раз открывали огонь
Завышали тарифы в платежках: антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов
Завышали цифры в платежках: 16 облгазов оштрафовали
Длинные каникулы и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество
Как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество: календарь
Анджелина Джоли встретилась с поклонником, который сделал тату с ее лицом (Фото)
Анджелина Джоли встретилась с поклонником, который сделал тату с ее лицом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь