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Странный астероид Бенну выбрасывает камни в космос

Странный астероид Бенну выбрасывает камни в космос
11:48 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Бенну приобрел дурную славу после того, как был объявлен астрономами "опасным объектом".

Огромный астероид, который однажды мог бы обрушиться на Землю в разрушительном ударе, загадочно выплевывает камни.

Так называемый астероид "Судного дня" - Бенну выбрасывает в космос метровые булыжники и НАСА озадачено. 

В конце прошлого года зонд НАСА Osirix-Rex прибыл к Бенну и начал облетать его, передавая изображения и данные ученым. И исследователи сделали неожиданное открытие: Бенну время от времени "сбрасывал" в космос большие куски материала.

Затем эти частицы либо ненадолго выходили на орбиту Бенну и падали обратно на его поверхность, либо улетали в космос.

"Никто никогда не видел активного астероида так близко, как этот", - сказал Карл Хергенротер, астроном из Аризонского университета.

Не так давно общепринятая точка зрения заключалась в том, что астероиды-это мертвые тела, которые не меняются"

Некоторые из кусков материала двигались со скоростью 3 метра в секунду и были взорваны во время "событий выброса".

Самое крупное из этих событий произошло 6 января, когда было выброшено 200 отдельных кусков. Дальнейшие исследования должны установить истинную причину этого явления.

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Зонд Osiris-Rex должен приземлиться на Бенну в 2023 году, чтобы собрать образцы перед своим возвращением на Землю.

Другая хорошая новость заключается в том, что хотя Бенну может ударить нас, это маловероятно.

"Вероятность попадания Бенну на Землю очень низка (1 из 3000), и если это произойдет, то это будет через 150-200 лет", - сказал доктор Робин Смит, физик из Университета Шеффилда Халлама.

И к тому времени, вполне возможно, что мы создадим астероидное оружие, чтобы спасти нас от неминуемой гибели. Однако воздействие Бенну было бы разрушительным для Земли, если бы это произошло.

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Исследования, НАСА, Космос, Наука, Астероид, Бенну, Камни в космосе.
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