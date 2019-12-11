Скачать
Среда, 11.12.2019
Языковые рекомендации "Венецианки": Ткаченко просит подготовить предложения
Языковые рекомендации "Венецианки": Ткаченко просит подготовить предложения
Милованов: Курс 20 гривень за доллар - это фантастика
Милованов: Курс 20 гривень за доллар - это фантастика
Михайличенко: Не скажу, что в Динамо все хорошо и отлично, но я надеюсь на это
Михайличенко: Не скажу, что в Динамо все хорошо и отлично, но я надеюсь на это
"Один дома" перезапуск: кто сыграет в новой части культового фильма
"Один дома" перезапуск: кто сыграет в новой части культового фильма

Популярны у морских жителей: на дне Тихого океана найдены тысячи таинственных дыр

Смотрите фото (3)
Популярны у морских жителей: на дне Тихого океана найдены тысячи таинственных дыр
17:32 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Подводное исследование обнаружило тысячи круглых дыр, выкопанных из мягкого осадка на морском дне, которые многие морские обитатели используют, как укрытие.

Исследователи из Научно-исследовательского института аквариумов Монтерейского залива (MBARI) обнаружили около 15 тыс. подобных дыр у побережья Биг-Сура в Калифорнии. В среднем диаметр одного отверстия составляет 11 м, а глубина — 1 м.

В 30% этих углублений находится человеческий мусор, в других часто живут рыбы и морские обитатели. Открытие было сделано в рамках исследования по изучению подводных объектов с помощью гидролокаторов на кораблях.

При этом пока не известно, почему появились эти углубления. Сейчас этот район рассматривается как возможная площадка для создания ветровой электростанции, поэтому ученые продолжат исследование морского дна и поиски причин возникновения этих углублений.

Например, если эти дыры вызваны выбросом метана из морского дна, строителям придется выбрать другое место для создания электростанции. Однако этот вариант, скорее всего, не верен, поскольку в этом районе не было выбросов метана как минимум 50 тыс. лет, отмечают исследователи.

Микродепрессии — ямы, которые обнаружили ученые.

 В самой сухой пустыне обнаружена уникальная экосистема

Согласно другой теории, изначально эти дыры были намного меньше, однако морские животные тысячелетиями разрывали их, когда на дно попадал какой-нибудь объект или мусор.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Исследования, Ученые, Наука, Океан, Геология.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
02 Длинные каникулы и рабочие субботы: как будут отдыхать украинцы на Новый год и Рождество
03 Тоже может навредить: кому нельзя есть хурму
04 Завышали тарифы в платежках: антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов
05 Медики назвали болезни, от которых защищает кофе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полиция открыла дело по факту драки в Верховной Раде (Видео)
Полиция открыла дело по факту драки в Верховной Раде (Видео)
Угрозы &quot;Голосу&quot;: комитет Рады обратился в НАПК
Угрозы "Голосу": комитет Рады обратился в НАПК
Новый год и Рождество: какую погоду ожидать на праздники
Новый год и Рождество: какую погоду ожидать на праздники
Рады сотрудничать: Netflix экранизирует книгу иконы Beatles Пола Маккартни
Рады сотрудничать: Netflix экранизирует книгу иконы Beatles Пола Маккартни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь