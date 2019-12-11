Популярны у морских жителей: на дне Тихого океана найдены тысячи таинственных дыр

Новости науки:Подводное исследование обнаружило тысячи круглых дыр, выкопанных из мягкого осадка на морском дне, которые многие морские обитатели используют, как укрытие.

Исследователи из Научно-исследовательского института аквариумов Монтерейского залива (MBARI) обнаружили около 15 тыс. подобных дыр у побережья Биг-Сура в Калифорнии. В среднем диаметр одного отверстия составляет 11 м, а глубина — 1 м.

В 30% этих углублений находится человеческий мусор, в других часто живут рыбы и морские обитатели. Открытие было сделано в рамках исследования по изучению подводных объектов с помощью гидролокаторов на кораблях.

При этом пока не известно, почему появились эти углубления. Сейчас этот район рассматривается как возможная площадка для создания ветровой электростанции, поэтому ученые продолжат исследование морского дна и поиски причин возникновения этих углублений.

Например, если эти дыры вызваны выбросом метана из морского дна, строителям придется выбрать другое место для создания электростанции. Однако этот вариант, скорее всего, не верен, поскольку в этом районе не было выбросов метана как минимум 50 тыс. лет, отмечают исследователи.

Микродепрессии — ямы, которые обнаружили ученые.

Согласно другой теории, изначально эти дыры были намного меньше, однако морские животные тысячелетиями разрывали их, когда на дно попадал какой-нибудь объект или мусор.