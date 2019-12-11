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Так сколько же ему лет: ученые пересмотрели возраст Млечного пути

Так сколько же ему лет: ученые пересмотрели возраст Млечного пути
17:43 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые пересмотрели официальные оценки возраста Млечного пути и установили новую "цифру" для галактики.

Астрофизики установили новый возраст Млечного пути, который состоит из двух дискообразных структур — тонкого и толстого дисков. Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование 38 ученых из разных университетов во главе с астрофизиками из Центра передовой астрофизики ARC.

В ходе нового исследования астрофизики проанализировали данные уже завершенной миссии Kepler. Они применили метод астросейсмологии — изучения внутренних структур звезды по колебаниям света, вызванным "звездотрясениями".

Такой опыт позволяет ученым установить возраст тех или иных звезд, от которых идет свет. Ранее считалось, что возраст самых древних звезд в Млечном пути составляет более 13 млрд лет, однако в среднем возраст толстого диска галактики, где находятся 80% звезд, составляет до 10 млрд лет.

Почему магнитное поле Земли дергается каждые несколько лет?

В среднем этот возраст коррелирует со всеми моделями звездообразования. В дальнейшем ученые хотят проанализировать таким же способом и возраст звезд из тонкого диска.

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Исследование, Космос, Ученые, Наука, Млечный путь, Возраст.
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