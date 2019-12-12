Обнаружен древний кит, который еще выходил на сушу

Новости науки:Возраст останков самого древнего антарктического кита, известного науке, насчитывает около 49 млн лет.

Палеонтологи обнаружили в Египте окаменелости древнего кита-протоцетида возрастом 35 миллионов лет, который мог жить и в воде, и на суше. Подробное описание находки приводится в журнале PLOS ONE.

В середине эоцена — геологической эпохи, которая началась 56 и закончилась 33,9 миллиона лет назад, произошел переход от наземных предков китов к современным видам, проживающим в океане.

Некоторое время на Земле существовали переходные виды, которые еще не утратили конечности, позволяющие им передвигаться по суше, но уже хорошо плавали. Одной из таких форм были протоцетиды — древние киты-амфибии, остатки которых находят в Африке, Азии и Америке.

В 2007 году американские палеонтологи из Мичиганского университета обнаружили ранее неизвестный и самый молодой вид протоцетов — Aegicetus gehennae. Окаменелые кости двух особей были обнаружены в месте Вади-Аль-Хитан в Западной пустыне Египта, или "Долине китов", которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, известным многочисленными находками хорошо сохранившихся скелетов доисторических китов.

Авторам при содействии египетских и саудовских коллег удалось восстановить две трети костей одного из скелетов и на основе этого описать морфологию и особенности образа жизни древнего животного.

Реконструированный скелет, по мнению ученых, принадлежал самцу длиной около 3,7 метра и весом почти 900 килограмм. По словам руководителя исследования Филиппа Джингериха (Philip Gingerich), Aegicetus хорошо плавал, совершая волнообразные движения средней частью туловища и хвостом, подобно тому, как плавают сегодня крокодилы. По форме тела он был похож на других китов того времени, например на базилозавра.

Исследователи предполагают, что волнообразный стиль плавания представляет собой переходную стадию между способом плавания ранних китов-амфибий, которые гребли лапами с перепонки и современными китами, использующими для плавания главным образом хвост.

Aegicetus — самый поздний обнаруженный протоцетид, и теперь ученые могут восстановить всю цепочку эволюции эоценовых китов.

"Ранние протоцетидные киты, жившие 47–41 миллионов лет назад, были пловцами, использующими лапы. Позже киты начали пользоваться хвостом, — приводятся в пресс-релизе университета слова профессора Джингериха. — Недавно обнаруженный ископаемый кит Aegicetus был промежуточным звеном и по времени жизни, и по форме, так как наряду с лапами уже имел больший и мощный позвоночный столб, заканчивающийся хвостом".

По сравнению с ранними китами, Aegicetus имеет более удлиненное тело и хвост, а также значительно редуцированные задние конечности, у которых отсутствовала прочная связь с позвоночником. Все это говорит о том, что он проводил больше времени в воде, чем на суше.