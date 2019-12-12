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Обнаружен древний кит, который еще выходил на сушу

Обнаружен древний кит, который еще выходил на сушу
13:10 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Возраст останков самого древнего антарктического кита, известного науке, насчитывает около 49 млн лет.

Палеонтологи обнаружили в Египте окаменелости древнего кита-протоцетида возрастом 35 миллионов лет, который мог жить и в воде, и на суше. Подробное описание находки приводится в журнале PLOS ONE.

В середине эоцена — геологической эпохи, которая началась 56 и закончилась 33,9 миллиона лет назад, произошел переход от наземных предков китов к современным видам, проживающим в океане.

Некоторое время на Земле существовали переходные виды, которые еще не утратили конечности, позволяющие им передвигаться по суше, но уже хорошо плавали. Одной из таких форм были протоцетиды — древние киты-амфибии, остатки которых находят в Африке, Азии и Америке.

В 2007 году американские палеонтологи из Мичиганского университета обнаружили ранее неизвестный и самый молодой вид протоцетов — Aegicetus gehennae. Окаменелые кости двух особей были обнаружены в месте Вади-Аль-Хитан в Западной пустыне Египта, или "Долине китов", которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, известным многочисленными находками хорошо сохранившихся скелетов доисторических китов.

Авторам при содействии египетских и саудовских коллег удалось восстановить две трети костей одного из скелетов и на основе этого описать морфологию и особенности образа жизни древнего животного.

Реконструированный скелет, по мнению ученых, принадлежал самцу длиной около 3,7 метра и весом почти 900 килограмм. По словам руководителя исследования Филиппа Джингериха (Philip Gingerich), Aegicetus хорошо плавал, совершая волнообразные движения средней частью туловища и хвостом, подобно тому, как плавают сегодня крокодилы. По форме тела он был похож на других китов того времени, например на базилозавра.

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Исследователи предполагают, что волнообразный стиль плавания представляет собой переходную стадию между способом плавания ранних китов-амфибий, которые гребли лапами с перепонки и современными китами, использующими для плавания главным образом хвост.

Aegicetus — самый поздний обнаруженный протоцетид, и теперь ученые могут восстановить всю цепочку эволюции эоценовых китов.

"Ранние протоцетидные киты, жившие 47–41 миллионов лет назад, были пловцами, использующими лапы. Позже киты начали пользоваться хвостом, — приводятся в пресс-релизе университета слова профессора Джингериха. — Недавно обнаруженный ископаемый кит Aegicetus был промежуточным звеном и по времени жизни, и по форме, так как наряду с лапами уже имел больший и мощный позвоночный столб, заканчивающийся хвостом".

По сравнению с ранними китами, Aegicetus имеет более удлиненное тело и хвост, а также значительно редуцированные задние конечности, у которых отсутствовала прочная связь с позвоночником. Все это говорит о том, что он проводил больше времени в воде, чем на суше.

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Исследования, Наука, Кит, Расскопки, Окаменелости, Древний кит.
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