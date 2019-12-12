"Продолжаем следить за прогнозом": Blue Origin провела испытания New Shepard (Видео)

Новости науки:Компания Blue Origin провела испытания суборбитального корабля New Shepard.

12-е испытания New Shepard проходили в полностью автоматическом режиме.

Через 2 минуты 47 секунд после старта корабль отделился от ракеты-носителя, а высоты в 104 км New Shepard достиг на четвертой минуте полета.

Через 7 минут 30 секунд после старта многоразовая ракета-носитель осуществила контролируемую вертикальную посадку на площадку. Сам New Shepard осуществил посадку через 10 минут 16 секунд после старта на трех парашютах.

Ранее компания планировала запуск на 10 декабря, однако позже погода была признана нелетной. «Текущие погодные условия не такие благоприятные, как хотелось бы, но мы продолжаем следить за прогнозом», — отметили сотрудники Blue Origin.