В мозге обнаружены нейроны, ответственные за развитие алкоголизма

Новости науки:В развитии алкоголизма часто упрекают именно миндалины, а точнее — клетки центрального ядра.

Небольшая популяция клеток в миндалевидном теле стимулирует "нейроны аппетита" в ответ на потребление алкоголя и сладких напитков.

Парные миндалевидные тела расположены в глубине височных долей головного мозга. Эти небольшие структуры играют огромную роль в реализации механизмов эмоций и памяти, вовлечены в работу "системы внутреннего вознаграждения". А Зои МакЭллиготт (Zoe McElligott) и ее коллеги из Университета Северной Каролины определили конкретную популяцию нейронов, ответственную за этот процесс. Их статья опубликована в Journal of Neuroscience.

Внимание исследователей привлекли клетки миндалины, производящие нейротензин (NTS) — короткий сигнальный пептид, который участвует в работе дофаминергической системы. Он встречается повсюду в ЦНС, но чаще всего — в гипоталамусе и миндалине. В центральных ядрах миндалины NTS-нейроны также входят в состав группы соматостатин- и кортикотропин-выделяющих клеток, вовлеченных в работу механизмов тревоги и страха.

Ученые решили исследовать реакцию NTS-нейронов миндалины на ранние этапы потребления алкоголя. Эксперименты с мышами показали, что избирательное уничтожение или просто подавление активности этих клеток действительно снижает потребление спирта. При этом оно не влияло ни на тревожное поведение, ни на тягу к сладким напиткам (калорийным, содержащим сахар, а также некалорийным — с добавлением подсластителя).

Связи NTS-нейронов тянутся от миндалин в сторону ствола мозга, где ингибируют работу клеток парабрахиального ядра, участвующих в обработке вкусовых сигналов, аппетите и пищевом поведении. С помощью методов оптогенетики ученые получили мышей, у которых эти проекции можно включать с помощью света. Такие животные с большей охотой проводят время в той половине клетки, где происходила такая стимуляция, и меньше — там, где проекции NTS-нейронов в парабрахиальное ядро оставались неактивны.

Кроме того, мыши с готовностью учились выполнять несложные задания, охотно получая подобную стимуляцию в качестве вознаграждения. Наконец, она вызывала и более активное потребление алкоголя, а также сладких напитков. Однако большей тяги к сладкой пище животные не демонстрировали. Это может указывать на то, что регуляция работы системы вознаграждения в ответ на потребление сладких напитков и твердой пищи может происходить двумя различными путями.

"Тот факт, что эти нейроны стимулируют поиски вознаграждения, то, что уже крайне низкие дозы алкоголя активируют эти клетки и что их активация вызывает стремление выпить у животных, даже не имеющих предыдущего опыта такого поведения, — все указывает на то, что эти клетки важны в получении удовольствия, по крайней мере, на ранних этапах употребления", — говорит Зои МакЭллиготт.