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Спасибо римлянам: изобретения, которые приносят свои плоды и по сегодняшний день

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Спасибо римлянам: изобретения, которые приносят свои плоды и по сегодняшний день
14:03 Сегодня Телеграф interesnosti.com Фото: pixabay.com

Новости науки:Современное общество многими техническими, бытовыми и строительными достижениями обязано римлянам.

  • 1

    Книги

    Именно римлянам приписывается создание прототипа первых книг. До этого интеллектуалы древнего мира пользовались свитками или каменными табличками. Однако такие формы записей отличались громоздкостью и неудобным поиском нужной информации. Поэтому первые юристы Древнего Рима в начале новой эры стали использовать кодексы, которые состояли из связанных вместе листов пергамента или папируса. Но основной формой записей кодексы становятся только в VI—VII веке.

  • 2

    Бетон

    В Древнем Риме создавали очень прочный бетон, который по своим качественным характеристикам намного превосходил современный. Тогда как бетон, который используют в строительстве сейчас, сохраняет свою крепость на протяжении около 50 лет, римский бетон делался таким крепким, чтобы без труда выдержать тысячелетия нагрузок и испытаний природными стихиями. Согласно историческим данным древний инженер Марк Витрувий, который придумал изначальный состав бетона, использовал для его создания вулканический пепел, морскую соль и известь. Для дополнительной прочности материала он добавлял туда вулканические камни, потом тщательно перемешивал и опускал в морскую воду. Спустя 10 лет в такой смеси образовывался редкий минерал, который и делал бетонные сооружения римлян невероятно прочными.

  • 3

    Дороги

    Широкие мощеные дороги римляне изобрели для того, чтобы поддерживать силу и выносливость своей армии. На протяжении 700 лет римлянами было проложено более 88 тысяч километров дорог, которые отличались тщательной продуманностью, долговечностью и функциональностью: они позволяли быстро перемещаться в любые стратегически важные точки. Многие из этих дорог существуют и по сей день в неизменном виде.

  • 4

    Фаст-фуд

    Фаст-фуд — это распространенное современное понятие, когда человек стремится поесть по-быстрому, что называется «на ходу». Как ни удивительно, но первые общественные заведения, где это можно было бы сделать, появились в Древнем Риме. В городе Помпеи жители ходили в прототипы закусочных, где они могли поесть вне дома, пообщаться со своими знакомыми и просто хорошо отдохнуть. Такие заведения назывались «попины» и были довольно популярны.

  • 5

    Газеты

    Именно римляне стали издавать первые в мире газеты. Все началось с того, что они стали записывать и публиковать протоколы сенатских собраний. Сначала они были доступны только сенаторам, но позже новинку доработали и стали делать ежедневную газету «Acta diurna», которую могли посмотреть все жители империи.

  • 6

    Кесарево сечение

    Юлий Цезарь — великий полководец, который в числе прочего прославился своим умением делать сразу несколько дел. Этот человек был удивительным не только в плане своей продуктивности, но и в плане своих оригинальных идей. Он издал указ, который приказывал лекарям делать всем женщинам, которые не могли справиться с родами и умирали, кесарево сечение. Тогда эта медицинская операция была введена для спасения ребенка и только спустя столетия была доработана и усовершенствована таким образом, чтобы спасти не только младенца, но и его мать.

  • 7

    Водопровод

    Древние римляне придумали водопровод, который назывался акведуками. С помощью этого изобретения они могли с легкостью отправлять проточную воду в любые населенные районы. Потом они доработали эту систему и начали прокладывать свинцовые трубопроводы, которые сделали доставку воды безопасной и долговечной.

  • 8

    Центральное отопление

    В Древнем Риме любили комфорт, поэтому не удивительно, что одна из первых известных централизованных систем отопления была придумана именно этой цивилизацией. Прототип отопления устанавливался преимущественно в больших общественных банях. Римляне называли отопление «гипокаустом», а его структура заключалась в наличии двойного пола, где постоянно горел огонь, прогревающий комнаты и воду, которая поступала в баню.

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Наука, Изобретения, Римляне.
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