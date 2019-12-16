Спасибо римлянам: изобретения, которые приносят свои плоды и по сегодняшний день

1 Книги Именно римлянам приписывается создание прототипа первых книг. До этого интеллектуалы древнего мира пользовались свитками или каменными табличками. Однако такие формы записей отличались громоздкостью и неудобным поиском нужной информации. Поэтому первые юристы Древнего Рима в начале новой эры стали использовать кодексы, которые состояли из связанных вместе листов пергамента или папируса. Но основной формой записей кодексы становятся только в VI—VII веке.

2 Бетон В Древнем Риме создавали очень прочный бетон, который по своим качественным характеристикам намного превосходил современный. Тогда как бетон, который используют в строительстве сейчас, сохраняет свою крепость на протяжении около 50 лет, римский бетон делался таким крепким, чтобы без труда выдержать тысячелетия нагрузок и испытаний природными стихиями. Согласно историческим данным древний инженер Марк Витрувий, который придумал изначальный состав бетона, использовал для его создания вулканический пепел, морскую соль и известь. Для дополнительной прочности материала он добавлял туда вулканические камни, потом тщательно перемешивал и опускал в морскую воду. Спустя 10 лет в такой смеси образовывался редкий минерал, который и делал бетонные сооружения римлян невероятно прочными.

3 Дороги Широкие мощеные дороги римляне изобрели для того, чтобы поддерживать силу и выносливость своей армии. На протяжении 700 лет римлянами было проложено более 88 тысяч километров дорог, которые отличались тщательной продуманностью, долговечностью и функциональностью: они позволяли быстро перемещаться в любые стратегически важные точки. Многие из этих дорог существуют и по сей день в неизменном виде.

4 Фаст-фуд Фаст-фуд — это распространенное современное понятие, когда человек стремится поесть по-быстрому, что называется «на ходу». Как ни удивительно, но первые общественные заведения, где это можно было бы сделать, появились в Древнем Риме. В городе Помпеи жители ходили в прототипы закусочных, где они могли поесть вне дома, пообщаться со своими знакомыми и просто хорошо отдохнуть. Такие заведения назывались «попины» и были довольно популярны.

5 Газеты Именно римляне стали издавать первые в мире газеты. Все началось с того, что они стали записывать и публиковать протоколы сенатских собраний. Сначала они были доступны только сенаторам, но позже новинку доработали и стали делать ежедневную газету «Acta diurna», которую могли посмотреть все жители империи.

6 Кесарево сечение Юлий Цезарь — великий полководец, который в числе прочего прославился своим умением делать сразу несколько дел. Этот человек был удивительным не только в плане своей продуктивности, но и в плане своих оригинальных идей. Он издал указ, который приказывал лекарям делать всем женщинам, которые не могли справиться с родами и умирали, кесарево сечение. Тогда эта медицинская операция была введена для спасения ребенка и только спустя столетия была доработана и усовершенствована таким образом, чтобы спасти не только младенца, но и его мать.

7 Водопровод Древние римляне придумали водопровод, который назывался акведуками. С помощью этого изобретения они могли с легкостью отправлять проточную воду в любые населенные районы. Потом они доработали эту систему и начали прокладывать свинцовые трубопроводы, которые сделали доставку воды безопасной и долговечной.