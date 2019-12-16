У нее есть другая? Галактика Млечный путь может иметь вторую черную дыру

Новости науки:Ученый из Калифорнии предполагает, что у галактики Млечный путь может быть еще одна черная дыра.

Центр Млечного пути может иметь вторую черную дыру. К такому выводу пришел доцент кафедры физики и астрономии из Калифорнийского университета Смадар Наоз.

Сейчас в центре галактики Млечный путь находится сверхмассивная черная дыра Sgr A*, которая имеет массу около 4 млн солнечных. Пока ученым не удалось увидеть эту черную дыру, ее нахождение было установлено благодаря тому, что в том районе находится достаточно плотное скопление звезд с искривленными орбитами.

Ученые из Калифорнийского университета по результатам 20-летнего изучения центра Млечного пути пришли к выводу, что в том регионе находится и вторая черная дыра массой около 100 тыс. солнечных. Она приводит к обратному искривлению орбит звезд, однако не такому значительному, как Стрелец (Sgr) A*.

Сейчас ученые будут искать гравитационные волны, идущие от второй черной дыры. В Калифорнийском университете отмечают, что до центра Млечного пути от Земли всего 24 тыс. световых лет — достаточно небольшое расстояние по меркам космоса, что позволяет ученым достаточно активно изучать черные дыры.