Археологическое открытие: найдены королевские гробницы возрастом в 3,5 лет

Новости науки:Интересные находки археологов в гробницах, которым больше 3,5 лет.

Две нетронутые королевские гробницы били обнаружены в Греции. Об это сообщает греческое Министерство культуры.

"Американские археологи обнаружили две монументальные королевские гробницы, датируемые около 3500 лет назад, возле крупного дворца микенской эпохи в южном греческом регионе Пелопоннес", - говорится в сообщении.

Также в королевских гробницах были найдены золотое кольцо с печатью и амулет с изображением древнеегипетской богини Хатор, что свидетельствует о торговых и культурных связях Греции с Египтом.

Как сообщалось ранее, в Египте показали содержимое ранее не исследованной гробницы в древнем городе Луксор на Ниле. Захоронение было сделано около 3,5 тысяч лет назад. Археологи обнаружили мумию, предположительно, высокопоставленного чиновника эпохи Нового царства.