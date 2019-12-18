На древней мозаике найдено изображение часов

Новости науки:Солнечные часы часто использовались в древние времена для определения времени.

Профессор Марек Ольшевски из Варшавского университета (Польша), специализирующийся на изучении древних изображений, обнаружил на мозаике II века таинственный предмет, в котором он узнал ранее неизвестный тип солнечных часов.

Об открытии рассказывает Science in Poland. Профессор совершил его, пересматривая изображения древних мозаик, самые старые из которых датированы II веком нашей эры.

Сначала его внимание привлекла одна из мозаик VI века нашей эры, обнаруженная у ворот Дамаска в Иерусалиме. Ольшевски заметил, что между богато одетыми женщинами находится какой-то таинственный предмет. В начале XX века ученые описывали его как масляную лампаду или колонну.

"После тщательного анализа и сравнения с солнечными часами, обнаруженными во время раскопок, я пришел к выводу, что эта мозаика и другие подобные ей мозаики изображают солнечные часы", - заявил профессор Ольшевски.

Ученый заново просмотрел другие мозаики и обнаружил восемь ранее неизвестных типов конструкций солнечных часов. Так, одну из таких конструкций он разглядел на настенной мозаике в церкви Санта-Чечилия-Трастевере в Риме. Она была создана во времена папы Пасхалия I (817-824 гг. н.э.)

Еще одни неизвестные часы Ольшевски нашел на так называемой карте Мадабы - огромной напольной мозаике, которая в настоящее время хранится в церкви Святого Георгия в Мадабе, Иордания. Речь идет о карте Ближнего Востока времен Византии. Она датируется VI веком нашей эры и считается древнейшим картографическим изображением Святой Земли, в том числе Иерусалима.

Еще одно изображение солнечных часов было найдено в турецком Тартусе, современном городе Мерсине. Там хранится мозаика, созданная во II-III веках нашей эры. Солнечные часы расположены на колонне, рядом с ними сидит ворона, которую пытается спугнуть человек. В те времена ворона была символом дурного предзнаменования.

Солнечные часы показывали время с помощью тени, отбрасываемой неподвижным указателем на циферблат с часовыми метками. Солнечные часы считаются одним из самых древних научно-измерительных приборов.