Скачать
Среда, 18.12.2019
ТКГ не согласовала новое перемирие на Донбассе
ТКГ не согласовала новое перемирие на Донбассе
Заседание Генассамблеи ООН: Ельченко напомнил, чей Крым
Заседание Генассамблеи ООН: Ельченко напомнил, чей Крым
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Уилл Феррел снимет для Netflix комедию о кокаиновом острове
Уилл Феррел снимет для Netflix комедию о кокаиновом острове

Отталкивает все - даже вирусы и бактерии: создана новая очищающая поверхность

Отталкивает все - даже вирусы и бактерии: создана новая очищающая поверхность
22:18 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Команда исследователей из Университета Макмастера в Канаде разработала очищающуюся поверхность, которая может отталкивать все формы бактерий.

Поверхность, которую представили ученые, — это обработанная форма обычной прозрачной упаковки, которой можно обернуть поверхности, где обычно скапливаются микроорганизмы. Исследователи продемонстрировали, что ею можно обернуть дверные ручки, перила, подставки и другие предметы.

Обработанный материал также идеально подходит для упаковки продуктов питания, он может остановить случайный перенос кишечной палочки и сальмонеллы.

Ученые вдохновились устройством листа лотоса — поверхность текстурирована микроскопическими «морщинами», которые исключают все внешние воздействия. Капли воды или крови отталкиваются в тот момент, когда они падают на поверхность. То же самое происходит и с бактериями.

После этого поверхность также подвергается химической обработке для дальнейшего улучшения отталкивающих свойств — так образуется гибкий, долговечный и недорогой барьер от микроорганизмов.

Исследователи нашли метод, как более эффективно сканировать нейроны

Исследователи проверили его, используя две формы устойчивых к антибиотикам бактерий: Staphylococcus aureus (MRSA) и Pseudomonas aeruginosa. Свою отталкивающую способность материал продемонстрировал на 87%. Кишечной палочке тоже не удалось «переселиться» на новый материал после того, как он соприкоснулся с зараженной поверхностью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бактерии, Ученые, Наука, Материал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2020: фотопримеры френча на короткие ногти (Фото)
02 Что делать украинцам, оплатившим коммуналку до начисления субсидий: инструкция
03 Продукты питания, на которых нельзя экономить
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 декабря
05 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: проект &quot;санкций из ада&quot; одобрен комитетом Сената США
СМИ: проект "санкций из ада" одобрен комитетом Сената США
ТКГ собралась на заседание в Минске
ТКГ собралась на заседание в Минске
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
Китайское Солнце: ученые из Поднебесной готовятся запустить уникальный реактор
Китайское Солнце: ученые из Поднебесной готовятся запустить уникальный реактор
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь