Отталкивает все - даже вирусы и бактерии: создана новая очищающая поверхность

Поверхность, которую представили ученые, — это обработанная форма обычной прозрачной упаковки, которой можно обернуть поверхности, где обычно скапливаются микроорганизмы. Исследователи продемонстрировали, что ею можно обернуть дверные ручки, перила, подставки и другие предметы.
Обработанный материал также идеально подходит для упаковки продуктов питания, он может остановить случайный перенос кишечной палочки и сальмонеллы.
Ученые вдохновились устройством листа лотоса — поверхность текстурирована микроскопическими «морщинами», которые исключают все внешние воздействия. Капли воды или крови отталкиваются в тот момент, когда они падают на поверхность. То же самое происходит и с бактериями.
После этого поверхность также подвергается химической обработке для дальнейшего улучшения отталкивающих свойств — так образуется гибкий, долговечный и недорогой барьер от микроорганизмов.
Исследователи проверили его, используя две формы устойчивых к антибиотикам бактерий: Staphylococcus aureus (MRSA) и Pseudomonas aeruginosa. Свою отталкивающую способность материал продемонстрировал на 87%. Кишечной палочке тоже не удалось «переселиться» на новый материал после того, как он соприкоснулся с зараженной поверхностью.