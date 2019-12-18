Отталкивает все - даже вирусы и бактерии: создана новая очищающая поверхность

Новости науки:Команда исследователей из Университета Макмастера в Канаде разработала очищающуюся поверхность, которая может отталкивать все формы бактерий.

Поверхность, которую представили ученые, — это обработанная форма обычной прозрачной упаковки, которой можно обернуть поверхности, где обычно скапливаются микроорганизмы. Исследователи продемонстрировали, что ею можно обернуть дверные ручки, перила, подставки и другие предметы.

Обработанный материал также идеально подходит для упаковки продуктов питания, он может остановить случайный перенос кишечной палочки и сальмонеллы.

Ученые вдохновились устройством листа лотоса — поверхность текстурирована микроскопическими «морщинами», которые исключают все внешние воздействия. Капли воды или крови отталкиваются в тот момент, когда они падают на поверхность. То же самое происходит и с бактериями.

После этого поверхность также подвергается химической обработке для дальнейшего улучшения отталкивающих свойств — так образуется гибкий, долговечный и недорогой барьер от микроорганизмов.

Исследователи проверили его, используя две формы устойчивых к антибиотикам бактерий: Staphylococcus aureus (MRSA) и Pseudomonas aeruginosa. Свою отталкивающую способность материал продемонстрировал на 87%. Кишечной палочке тоже не удалось «переселиться» на новый материал после того, как он соприкоснулся с зараженной поверхностью.