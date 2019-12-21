Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

В Австралии ученые нашли детеныша динозавра (Фото)

В Австралии ученые нашли детеныша динозавра (Фото)
10:47 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:Такие рептилии жили в среднем мелу, около 100 миллионов лет назад.

Находки были сделаны в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс, на юго-востоке континента. Австралия тогда находилась значительно ближе к южному полюсу, и на ее территории было прохладнее, чем сейчас, но, все-таки, достаточно тепло для пресмыкающихся.

Динозавры были орнитоподами, двуногими травоядными, дальними родственниками знаменитого игуанодона, но значительно меньше. Вес взрослой особи составлял около 20 килограмм, а детеныши при вылуплении из яйца едва ли весили больше 200 грамм. Кости взрослых особей похожих видов в тех местах находили и ранее, но находка останков совсем маленьких детенышей динозавров является первой в Австралии и, возможно, во всем Южном полушарии.

Некоторые кости настолько крошечные, что, вероятно, принадлежали животным, которые умерли еще в яйцах. Немного большие кости из Виктории происходят от животных, которые недавно вылупились, но, вероятно, еще находились рядом с гнездом. Из-за нежного возраста и скудости сохранившегося материала, видовая принадлежность детенышей сейчас не ясна.

В Египте археологи нашли гранодиоритовый колосс с головой сокола

Найти сами яйца или фрагменты их скорлупы пока не удалось. Скорее всего их уничтожили какие-то тогдашние падальщики.

Причина гибели детенышей, разумеется. не известна. Возможно, ее причиной стала слишком холодная погода. В те времена юго-восток Австралии находился примерно на широте сегодняшней Гренландии. только в другом полушарии.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Динозавры, Наука, Раскопки, Находки, Детеныши денозавров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Проще простого: эффективный рецепт при одышке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь