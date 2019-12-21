Из космоса показали, как умирает Балтика (Видео)

Новости науки:Подводными растениями питаются бактерии, которые высасывают кислород из воды.

Балтийскому морю угрожает серьезная опасность из-за загрязнения токсичными отходами, уменьшения запаса кислорода в воде и распространения цианобактерий в перед цветения. Эти процессы негативно влияют на экосистему водоема, аквакультуру и туризм.

Цветение воды в Балтийском море обычно происходит дважды в год — весной и летом.

В этот период морские растения начинают стремительно распространяться возле морской поверхности. Их очень легко заметить из-за хлорофилла, пигмента, который участвует в фотосинтезе.

Естественный, на первый взгляд, процесс за последние годы стал проблемой из-за влияния человека — цветения учащаются, поскольку попадание в воду отходов сельскохозяйственной и промышленной деятельности дает водорослям дополнительную пищу. Кроме того, летом цветут токсичные водоросли, опасные для людей и животных.

В 2018 году NASA уже делилось снимком цветущей Балтики, теперь появился более детализированный ролик со свежими кадрами летнего цветения.

Впоследствии под водой появляются мертвые зоны, где не могут выжить рыбы и млекопитающие.