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Звезда-гигант Бетельгейзе находится на грани взрыва

Звезда-гигант Бетельгейзе находится на грани взрыва
15:03 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pinterest.com

Новости науки:Желто-красная Бетельгейзе светит слева вверху и намного более тускло, чем обычно.

Однажды, возможно, в нашей жизни, возможно, через 100 000 лет, красный гигант Бетельгейзе немного потускнеет и взорвется. Сверхновая будет соперничать по яркости с полной Луной в ночных небесах Земли и отбрасывать тени после наступления темноты.

В этом месяце Бетельгейзе немного потускнела. Алан Дайер сфотографировал Восход звезды, с остальной частью созвездия Ориона 21 декабря.

Бетельгейзе вызвала сенсацию среди профессиональных астрономов в начале этого месяца, когда Эдвард Гуинан из Университета Вилланова и его коллеги сообщили о значительном "коллапсе" звезды.

Яркость Бетельгейзе снижается с октября 2019 года, теперь достигая современного рекордного минимума V = +1.12 mag 07 декабря 2019 года.

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"В настоящее время это самая слабая звезда, которая была за все наши 25+ лет непрерывного мониторинга", - пишут астрономы.

Астрономы давно знают, что Бетельгейзе находится на грани энергетического кризиса. В ее ядре вот-вот закончится топливо.

Когда это произойдет, звезда схлопнется и взорвется, породив первую известную сверхновую в Млечном Пути с 1604 года .

Специалисты по звездной эволюции считают, что Бетельгейзе может взорваться в любой момент в течение следующих 100 000 лет - мгновение ока на шкале времени астрономии.

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Исследования, Космос, Наука, Звезда, Бетельгейзе, Звезда-гигант Бетельгейзе.
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