В генетике ли дело? Насколько ДНК влияет на болезни

Новости науки:Канадские ученые провели исследование и заявили про противоположные результаты.

Мысль о том, что значительная часть заболеваний определяется нашим ДНК достаточно сильно распространена.

Согласно исследованию ученых из Альбертского университета, большая часть заболеваний мало зависит от ДНК. Куда большее влияние имеет образ жизни.

Суть исследования

Метаанализ данных за два прошедших десятилетия, в которых изучалась взаимосвязь между генетическими мутациями и тяжелыми заболеваниями свидетельствуют о том, что между генетикой и большинством заболеваний прослеживается "неустойчивая причинно-следственная связь".

Полученные данные указывают на то, что ДНК — это не ваша судьба, она не может в значительной мере определять риски заболеваний, – отмечает автор исследования Дэвид Уишарт.

Какие болезни все же определяются генетически

По словам ученых, многие типы рака, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера и другие тяжелые заболевания определяются генетикой в лучшем случае на 5-10%.

К исключениям авторы отнесли болезнь Крона, целиакию и дегенерацию желтого пятна сетчатки. Эти заболевания определяются генетикой в среднем на 40-50%.

Относительно других заболеваний куда большей степени влияют метаболизм, образ жизни, питание, факторы окружающей среды, влияние химикатов, бактерий и вирусов.