Горячие штучки: астрономы нашли шесть новых испаряющихся экзопланет

Новости науки:Температура найденных планет настолько высока, что их поверхность постепенно исчезает.

Астрономы из Открытого университета Великобритании нашли шесть испаряющихся экзопланет. Температура поверхностей небесных тел крайне высока и варьируется от 1 100 до 1 800 градусов по Цельсию. Исследования о планетах представлены в журнале Nature Astronomy.

«Эти находки очень перспективны. Они помогут нам лучше понять связь между массой, размером и составом планет, а также многое расскажут о формировании экзопланет в целом», — отметила Кэрол Хэсвелл из Открытого университета (Великобритания), принимавшая участие во всех трех исследованиях.

Ученые рассказали, что они нашли экзопланеты с помощью нового способа и предположили, что если объект вращается близко к светилу, то они должны обнаружить признаки разрушения атмосфер в виде облаков газа.

Так исследователи смогли определить несколько звездных систем со следами вещества, которое могло испариться из атмосферы экзопланет под действием очень высокой температуры. Однако чтобы подтвердить свои догадки, они применили более традиционный метод — радиальную скорость, проекцию скорости небесного светила на луч зрения, направленный к астрономам.

Эти системы получили названия DMPP-1, DMPP-2 и DMPP-3, в которых суммарно располагается шесть экзопланет. Ученые особенно обратили внимание на двойную систему DMPP-3. В ней располагается суперземля DMPP-3Ab, которая вращается вокруг наиболее крупной звезды DMPP-3A. Ее масса в 2,6 раз больше, чем у Земли, а продолжительность года — 7 земных суток.