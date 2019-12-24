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В Африке найдена рыба возрастом 400 миллионов лет

В Африке найдена рыба возрастом 400 миллионов лет
10:11 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Найденный образец — это всего лишь вторая доисторическая двоякодышащая рыба, обнаруженная в Африке.

Исследователи из австралийского Университета Флиндерса описали ранее неизвестный науке род ископаемых двоякодышащих рыб, окаменелые останки которых были обнаружены в Южной Африке.

Рассказывает Phys.org. Новый вид получил название Isityumzi mlomomde, что в переводе с одного из местных языков означает "устройство с длинным ртом для дробления".

Двоякодышащие рыбы — это группа рыб, тесно связанная со всеми наземными позвоночными, включая амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. То есть, она ближе к человеку, чем к обычным рыбам.

Ранее останки подобного существа были найдены примерно в 10 тысячах километров — в Марокко. Возраст древней рыбы превышает 400 миллионов лет. Ученые назвали ее еще одним фрагментом мозаики эволюционирующих форм морской жизни.

По словам исследователя из Университета Флиндерса доктора Элис Клемент, в руки ученых попали фрагменты зубов и чешуи. Это наиболее важный материал для изучения. Окаменелость является единственным образцом позднедевонской двоякодышащей рыбы, происходящей из Западной Гондваны — суперконтинента, объединявшего современную Южную Америку и Африку.

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"В тот период времени Южная Африка была расположена рядом с Южным полюсом, — говорит Эллис Клемент. — Похоже, эти рыбы жили в процветающей экосистеме, а данный регион не был тогда таким же холодным, как современные полярные регионы".

По мнению Клемент, условия обитания доисторических двоякодышащих рыб значительно отличались от условий, в которых обитают их сохранившиеся потомки. Кстати, науке известно шесть видов двоякодышащих рыб, обитающих в Африке, Южной Америке и Австралии.

Считается, что около 100 видов примитивных двоякодышащих рыб эволюционировали из раннего девонского периода более 410 миллионов лет назад. Более 25 из них зародились на территории современной Австралии, остальные обитали в Северном полушарии.

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Исследования, Рыба, Наука, Находка.
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