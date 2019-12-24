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Палеонтологи нашли древнейшие следы мамонтов (Фото)

Палеонтологи нашли древнейшие следы мамонтов (Фото)
12:15 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Для поиска следов животных ледникового периода георадар применялся впервые.

Люди изучают животных по найденным костям, но теперь, благодаря радарам, для исследований стали доступны и отпечатки ног мамонтов, способные рассказать об этих гигантах не меньше.

Отпечатки ног и лап доисторических животных и людей найти нелегко. Но они могли бы многое рассказать об этих вымерших существах: где они жили, как ходили и так далее. Поэтому палеонтологи решили испробовать новый для себя метод, которым геологи и археологи пользуются для исследования недр.

Наземный проникающий радар или георадар был впервые использован во время войны во Вьетнаме для обнаружения бункеров под землей. Сегодня инженеры применяют его, например, для обнаружения трещин на железнодорожных путях и балках. Он посылает сигналы в землю, которые, отражаясь, позволяют видеть подземные структуры. Его сегодня используют также при раскопках древних руин. 

Группа исследователей уже в течение нескольких лет работает в пустыне Белых песков (Нью-Мексико, США), где имеется множество следов позвоночных животных ледникового периода. Эти следы сохранились на дне пересохшего озера под названием Алкали-Флэт и их не так-то просто различить, из-за чего их называют «следами призраков».

Обнаруженные следы мамонтаMatthew Robert Bennett

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С помощью георадара ученые не только смогли идентифицировать и нанести на карту большие следы, сделанные крупными животными, такими как мамонты и гигантские ленивцы, но и, к всеобщему удивлению, следы людей — охотников, которые преследовали животных. Обнаружение следов гигантов ледникового периода и охотников на них без раскопок позволяют сохранить их для изучения.

Находка может дать представление о том, как животное ходило. Радар не только определяет форму следа, но и позволяет вычислить давление ног на почву, а значит и вес животного, словно оно было доставлено в лабораторию для ходьбы по силовому щиту.

Теперь ученые планируют использовать данную технологию для изучения следов других животных, а также человека. Например, в Лаэтоли (Танзания) можно найти следы самых древних людей, чем ученые и намерены заняться.

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Исследования, Животные, Наука, Мамонт, Следы мамонтов.
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