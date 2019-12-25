Археологи нашли артефакты цивилизации, жившей до ацтеков

Новости науки:Ученые считают, что находки указывают на высокий уровень жизни в Теотиуакане.

Археологи из Бостонского университета при проведении раскопок в древнем городе Теотиуакане в Мексике обнаружили фрагменты ярких красочных фресок, которые были изготовлены задолго до появления ацтеков.

Об открытии сообщает Reuters. Фрагменты доацтекских фресок были обнаружены на окраине древнего мегаполиса командой во главе с Дэвидом Карбальо из Бостонского университета. То есть там, где должны были проживать наиболее бедные горожане.

Именно поэтому роскошь фресок поразила исследователей. Артефакты им пришлось буквально собирать по кусочкам. В результате исследователи обнаружили красочные изображения цветов и птиц. Кроме того, они отыскали искусно вырезанную каменную маску и кусочки обработанного нефрита.

К слову, этот город был крупнейшим в Америке. По оценкам исследователей, в свое время он входил в шестерку крупнейших городов мира.

Обнаруженные археологами фрески доказывают, что мегаполис процветал примерно с 100 года до н.э. до 550 года н.э. В нем было множество каменных многоквартирных домов. В период расцвета в Теотиуакане проживало более 100 тысяч человек. Повседневная жизнь большинства из них была гораздо лучше, чем у их современников в Древнем Египте или Риме, где жизнью наслаждалась лишь элита.

Еще одним открытием команды археологов стала мастерская по производству изделий из обсидиана. Исследование показало, что она была довольно крупной. По самым скромным оценкам за время ее существования местные мастера изготовили до 200 тысяч обсидиановых лезвий.

Вероятно, этот район был ремесленным. И это еще один аргумент в пользу гипотезы о высоком уровне жизни в мегаполисе. Считается, что Теотиуакан был заброшен в VII веке, а точная причина, по которой его оставили жители, до сих пор не установлена.

Существуют гипотезы об иноземном вторжении, эпидемии какой-то болезни и изменении климата. Известно, что ацтеки пришли в этот город, когда он уже был разрушен и простоял безлюдным несколько веков. Свои сооружения они возводили на руинах, оставшихся со времен более древней цивилизации.