Заботливые родители: позвоночные заботились о своем потомстве с древних времен

Новости науки:Ученые обнаружили окаменелые останки позвоночных, которые сохранили ранние признаки заботы о потомстве.

Команда профессора Карлтонского университета Хиллари Мэддин обнаружила останки варанопида внутри окаменелого дерева на острове Кейп-Бретон в Новой Шотландии вместе с детенышем, их поза говорит о родительском внимании. Об этом сообщается в статье ученых, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

Хищные варанопиды жили на Земле в периоде между 300 и 250 млн лет назад. Они достигали размера до 2 м и, по современным меркам, оставались достаточно примитивными, но опасными хищниками.

Их останки часто находят на территории канадской провинции Новая Шотландия. Новые останки принадлежат ранее неизвестному роду и виду Dendromaia unamakiensis и датируются возрастом около 305 млн лет.

Мы имеем дело с самым ранним свидетельством продолжительной заботы о новорожденном потомстве среди позвоночных - говорит профессор Карлтонского университета Хиллари Мэддин.

Судя по позе, животные погибли практически мгновенно и сохранили свои прижизненные позы: взрослая особь укрывает детеныша между своими конечностями и хвостом.

При этом по останкам животных неизвестно, из-за чего погибли животные и что могло привезти к практически мгновенной смерти этих существ.