Ниже всех: японский спутник попал в Книгу рекордов Гиннесса

Новости науки:Аппарат "Цубамэ" находился на орбите на рекордной высоте для всех существующих спутников.

Рекордный облет Земли "Цубамэ" совершил во время своей основной миссии, которая длилась с 23 декабря 2017 года по 1 октября 2019 года. Высота основной орбиты спутника поначалу составляла 271,5 км, а к концу полета снизилась до рекордной отметки в 167,4 км.

На этой высоте "Цубамэ", вес которого составлял 383 кг, провел неделю. За это руководство Книги рекордов Гинеса внесло команду спутника в списки рекордсменов.

Одной из основных задач миссии "Цубамэ" было тестирование возможности существования спутников для наблюдения за Землей на сверхнизких орбитах. За это время спутник должен был получить качественные снимки Земли, несмотря на то, что атмосфера создает сопротивление в тысячу раз больше, чем на высоких орбитах, а наличие атомарного кислорода приводит к разрушению аппарата.

Спутник "Цубамэ" создавался из кислородостойких материалов, которые должны защитить аппарат от слишком быстрого разрушения. Кроме того, устройство имело ионный двигатель, которые помогал спутнику поддерживать необходимую орбиту — она постоянно менялась из-за гравитации Земли.