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Авария нейтрализована: ровер InSight продолжает работу на Марсе

Авария нейтрализована: ровер InSight продолжает работу на Марсе
03:37 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости науки:Бур HP3 ровера InSight полностью ушел в марсианский грунт.

Бур HP3 ровера InSight полностью ушел в марсианский грунт — это значит, что инженерам миссии удалось полностью нейтрализовать последствия недавней аварии и продолжить выполнение основных задач аппарата. Об этом говорится в сообщении на сайте миссии.

Космический зонд InSight совершил посадку на Марс 26 ноября 2018 года в 21:50 по киевскому времени. Миссия InSight рассчитана на 720 дней. За это время зонд будет изучать сейсмическую активность планеты. Возможно, ученым удастся обнаружить скопление воды или льда под поверхностью Марса.

Работа бура HP3 была приостановлена 7 марта. Перед этим аппарат за четыре часа пробурил скважину в 50 см в марсианском грунте, после чего бур наткнулся на препятствие — плотный слой спекшегося песка, через который он не смог пробиться. Всего аппарат должен был пробурить в грунте скважину глубиной 5 м.

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18 октября бурение возобновилось. Тогда инженеры придумали новый способ бурения с помощью небольшого ковша, установленного на роборуке InSight. Ковш прижимает бур, что позволяет ему плотнее проходить в скважину и работать с большим усилием. Однако эта попытка не увенчалась успехом.

После этого инженеры проанализировали снимки, присланные зондом InSight, и решили зафиксировать положение бура, прижав его к грунту с помощью ковша на роботизированной руке IDA. Этот метод сработал — в ходе тестирования, которое прошло 23 ноября, бур углубился в марсианскую почву на 3,2 см.

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С тех пор InSight с перерывами продолжает бурение марсианского грунта — к концу декабря HP3 полностью погрузился в грунт, то есть ему удалось перейти в нормальное рабочее положение. Сейчас инженеры миссии рассматривают возможность переноса точки давления ковша на бур, поскольку текущее положение небезопасно для шлейфа, которым инструмент подключен к роверу.

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НАСА, Космос, Марс, InSight.
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