Археологи нашли древний дворец майя, которому более тысячи лет

Новости науки:Ученые предполагают, что майя жили во дворце с 1500 до 600 лет до нашей эры.

Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили в городе Кулуба древний дворец майя, которому более тысячи лет.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на институт.

"Археологи из Мексики нашли большой дворец, которым вероятно пользовались майя более 1 тысячу лет назад в древнем городе Кулуба", - говорится в сообщении.

По данным Национального института антропологии и истории страны, высота здания составляет 6 метров, длина - 55 метров, а ее ширина достигает 15 метров.

Отмечается, что ученые также обнаружили на месте алтарь, остатки двух жилых домов и круглое сооружение, похожее на печь.

В Институте надеются отрыть место для широкой публики в ближайшие месяцы.