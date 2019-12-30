Скачать
Понедельник, 30.12.2019
ВКУ приветствует обмен удерживаемыми, но обеспокоен "будущими последствиями"
ВКУ приветствует обмен удерживаемыми, но обеспокоен "будущими последствиями"
"Мы движемся вперед ради мира": глава МИД подвел итоги года
"Мы движемся вперед ради мира": глава МИД подвел итоги года
Сборная Украины оригинально поздравила с Новым годом (Видео)
Сборная Украины оригинально поздравила с Новым годом (Видео)
Ему где-то 3 млн: под Тихим океаном обнаружен подводный вулкан
Ему где-то 3 млн: под Тихим океаном обнаружен подводный вулкан

Ему где-то 3 млн: под Тихим океаном обнаружен подводный вулкан

Ему где-то 3 млн: под Тихим океаном обнаружен подводный вулкан
17:17 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Группа японских ученых нашла подводный мелкозернистый вулкан возрастом около 3 млн лет.

Извержения щелочной магмы могут образовать небольшие вулканы на океанических плитах. Первые подобные вулканы в 2006 году обнаружили у Японского жёлоба — океанической впадины на западе Тихого океана, к востоку от острова Хонсю. Теперь исследователи открыли новый вулкан, который появился примерно 3 млн лет назад. Он расположен рядом с островом Минамитори в северо-западной части Тихого океана.

"Это небольшие вулканы, которые возникают вдоль трещин, образующихся в основании тектонических плит, — отмечает Наото Хирано из Центра исследований Северо-Восточной Азии. — По мере того, как тектонические плиты погружаются в верхнюю мантию Земли, возникают трещины, в которых плита начинает изгибаться, вызывая извержение этих вулканов".

Магма в этом случае извергается непосредственно из астеносферы — верхней части мантии, которая управляет движением тектонических плит. Исследователи отметили, что изучение мелкозернистых вулканов может дать больше информации об астеносфере, давая ученым более глубокое понимание тектоники плит, видов пород, существующих там, и процесса плавления под тектоническими плитами.

"Капризы" Богослова: ученые смогли записать звуки подводного вулкана (Видео)

"Открытие нового вулкана предоставляет нам прекрасную возможность для дальнейшего изучения этой области. Однако для получения более обширных знаний мы надеемся открыть еще несколько похожих вулканов в 2020 году", — отметили исследователи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ученые, Наука, Вулкан, Подводный вулкан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 C наступающим Новым 2020 годом: лучшие СМС-поздравления и открытки
02 Магнитные бури 2020: когда ожидать в январе
03 Появились снимки Шуфрича с убитыми редкими животными
04 Что есть, чтобы суставы были здоровыми
05 Кого вернула Украина из плена: полный список и биографии освобожденных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На фронте сегодня тихо - сводка Штаба ООС
На фронте сегодня тихо - сводка Штаба ООС
В Польше обвинили Путина во лжи
В Польше обвинили Путина во лжи
Визит Помпео в Украину: когда и зачем
Визит Помпео в Украину: когда и зачем
&quot;Со мной все хорошо&quot;: новости о смерти звезды &quot;Игры престолов&quot; оказались фейком
"Со мной все хорошо": новости о смерти звезды "Игры престолов" оказались фейком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь