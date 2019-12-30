Ему где-то 3 млн: под Тихим океаном обнаружен подводный вулкан

Новости науки:Группа японских ученых нашла подводный мелкозернистый вулкан возрастом около 3 млн лет.

Извержения щелочной магмы могут образовать небольшие вулканы на океанических плитах. Первые подобные вулканы в 2006 году обнаружили у Японского жёлоба — океанической впадины на западе Тихого океана, к востоку от острова Хонсю. Теперь исследователи открыли новый вулкан, который появился примерно 3 млн лет назад. Он расположен рядом с островом Минамитори в северо-западной части Тихого океана.

"Это небольшие вулканы, которые возникают вдоль трещин, образующихся в основании тектонических плит, — отмечает Наото Хирано из Центра исследований Северо-Восточной Азии. — По мере того, как тектонические плиты погружаются в верхнюю мантию Земли, возникают трещины, в которых плита начинает изгибаться, вызывая извержение этих вулканов".

Магма в этом случае извергается непосредственно из астеносферы — верхней части мантии, которая управляет движением тектонических плит. Исследователи отметили, что изучение мелкозернистых вулканов может дать больше информации об астеносфере, давая ученым более глубокое понимание тектоники плит, видов пород, существующих там, и процесса плавления под тектоническими плитами.

"Открытие нового вулкана предоставляет нам прекрасную возможность для дальнейшего изучения этой области. Однако для получения более обширных знаний мы надеемся открыть еще несколько похожих вулканов в 2020 году", — отметили исследователи.