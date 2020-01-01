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В NASA планируют отыскать вторую Землю
В NASA планируют отыскать вторую Землю

В NASA планируют отыскать вторую Землю

В NASA планируют отыскать вторую Землю
16:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки:Во Вселенной существуют планеты, которые по условиям похожи на Землю, и в NASA планируют их отыскать.

Несмотря на грандиозные планы Илона Маска по колонизации Марса, условия на этой планете не подходят для нормальной жизни людей.

Что известно о новом проекте

Амбициозный проект получил название Habitable Exoplanet Observatory, или HabEx, сообщает ресурс SCI.News.

По характеристикам телескоп, с помощью которого будут искать похожие на Землю планеты, можно сравнить с космической обсерваторией Hubble. Однако новая модель получила зеркало большего диаметра – 4 метра против 2,4 у предшественника.

Новинка также оснащена складным "зонтиком", который позволяет фиксировать тусклое свечение отдаленных небесных тел, блокируя излучение близких объектов.

Как это будет работать

Главная цель проекта – поиск ближайших пригодных для жизни или обитаемых планет. Для этого телескоп будет отслеживать наличие воды или углекислого газа на поверхности объектов, вращающихся вокруг звезд, похожих на Солнце.

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Устройство также будет создавать карты планетарных систем и исследовать их, отправлять фотографии, как Hubble, и изучать отдаленные части Вселенной в ультрафиолетовом спектре.

Дата реализации и стоимость

В лучшем случае HabEx отправится на поиски обитаемых планет в 2030 годах. По оценке создателей проекта, на его реализацию потребуется около 7 миллиардов долларов. Эту сумму планируется собрать за 10 лет, начиная с 2021 года.

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Исследования, НАСА, Земля, Космос, Наука.
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